Alcaraz sai US Openi eel üllatuskaotuse: see oli mu karjääri halvim mäng

Mäng jäi vihma tõttu neljapäeva õhtul teise seti kiires lõppmängus prantslase 3:1 eduseisul pooleli, äsjane olümpiahõbe Alcaraz lootis reedel väljakule naasta uue hingamisega, ent ei suutnud oma emotsioone vaos hoida, loopis mitmel korral reketit ja kaotas lõpuks endast 16 aastat vanemale Monfilsile kaks ja pool tundi kestnud mängu järel.

"Tunnen, et see oli halvim mäng, mille olen oma karjääri jooksul pidanud. Olen treeningutel olnud hea, tundsin end hästi, aga ma ei suutnud mängida," tõdes Hispaania tennisetäht kaotuse järel. "See ei ole minuga varem juhtunud, sest olen alati suutnud oma tundeid talitseda. Täna mitte. Tundsin, et ma ei suuda mängida ja ühel hetkel ei tahtnud enam väljakul olla."

"Tahan selle unustada ja üritan nüüd mõelda New Yorgile," lisas Alcaraz, vihjates 26. augustil algavale hooaja viimasele slämmiturniirile.

Kogenud prantslane pidi juba mõned tunnid hiljem väljakule tulema kolmanda ringi raames, ent kaotas siis kolmes setis taanlasele Holger Runele. "Sain Carlose üle tähtsa võidu, see oli ootamatu. Paar tundi hiljem järgmise noore ja talendika mehe vastu mängida - teadsin, et see saab olema keeruline," sõnas Monfils.

Naiste turniiril langes Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva konkurentsist Pariisi olümpiavõitja Qinwen Zheng (WTA 7.), kes jäi 5:7, 1:6 alla Anastassija Pavljutšenkovale. Veerandfinaali pääsesid neli asetusega mängijat, kolmandas ringis Marta Kostjuki 6:2, 6:2 alistanud esireket Iga Swiatek läheb vastamisi Mirra Andrejevaga ning ainsa ameeriklannana konkurentsi jäänud Jessica Pegula kohtub Leylah Fernandezega.