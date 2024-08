VAATA OTSE | Võrkpallinaiskond loodab valiksarja avamängus vead parandada

Eesti meeste ja naiste võrkpalli rahvuskoondised alustavad laupäeval Kalevi spordihallis Euroopa meistrivõistluste valikmänge, mõlema koondise vastaseks on Iisraeli esindused. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne naiste koondise mängust algab kell 15.50, stuudios on Tarmo Tiisler ja treener Jaanika Jakobson, mängu kommenteerivad Anu Säärits ja treener Raigo Tatrik.

Naiste EM-valiksarjas on seitse alagruppi, igas kolm liiget. EM-finaalturniirile pääsevad kõikide alagruppide võitjad pluss kõikide alagruppide peale viis paremat teise koha saajat. Lisaks Iisraelile on Eesti naiskonna vastaseks Sloveenia, kellega mängitakse 29. augustil võõrsil.

Eesti naiskonna jaoks ei möödunud kontrollmängud positiivselt: Lätist saadi esimesel korral jagu, aga teises mängus kaotati lõunanaabritele 0:3 (16:25, 18:25, 15:25). Enne eelmist nädalat oli Eesti naiskond Lätile kaotanud vaid kahel korral, aastatel 1993 ja 1997.

Seejärel kaotasid eestlannad koduväljakul kahel korral nulliga Soomele, sealjuures jäädi esimese kohtumise avageimis põhjanaabritele alla 7:25. "Olen kümme aastat koondises olnud ja nüüd saime esimest korda ka Lätilt tappa. Sealt võis tulla ebakindlus, asjad on järjest allamäge läinud. Praegu tunnen, et aeg on hakata tegutsema," rääkis ERR-ile nurgaründaja Kristiine Miilen pärast esimest kaotust Soomele.

"Pärast Läti mängu oli ka kriisikoosolek, kus tüdrukud omavahel rääkisid, aga tänane [12. augusti] mängupilt oli veel hullem. Midagi peab drastiliselt muutuma. Ainult sõnad, sõnad, sõnad: tuleb tegutsema hakata," kinnitas Miilen.

"Trennis oleme olnud natukene ühte nägu ja mängudel võib-olla teist nägu. Need mängud raputasid meid ühtemoodi hästi, nüüd katsume kõik selle jätta sinnapaika ja enda hea mänguga edasi proovida," lausus peatreener Andres Toobal reedel ERR-ile.

Enne Tallinna saabumist kontrollmängus Austria alistanud Iisraeli naiskond pole kaks aastat rahvusvahelistes sarjades osalenud ja on seetõttu üsna tundmatu vastane. "Selge see, et vastane on hea ja tugev, aga ma arvan, et meil on omad head võimalused, kui me mängime väga hästi," sõnas Toobal.

Eesti naiskonna koosseis mänguks Iisraeliga:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Häli Vahula

Temporündajad: Liis Kiviloo, Johanna Sova, Mirjam Karoliine Kask

Nurgaründajad: Nette Peit, Nora Lember, Kristiine Miilen, Silvia Pertens

Diagonaaründajad: Kertu Laak, Carmel Vares, Kadi Kullerkann

Liberod: Janelle Leenurm, Marily Lass

Peatreener Andres Toobal, abitreenerid Marko Mett ja Valdis Radionenkov, ÜKE-treener Krete Junson, füsioterapeut Annabel Kutman, arst Mari Arak, mänedžer/statistik Mihkel Sagar.