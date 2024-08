Inglismaa kõrgliigahooaeg algas Manchester Unitedi võiduga

Jalgpallihooaja avamatšis ehk superkarikamängus penaltiseeria järel linnarivaalile Cityle kaotanud United ei leidnud suurema osa mängust lahendust Fulhami väravasuul hea mängu teinud Bernd Leno alistamiseks.

Tund aega kestnud kohtumise järel tõi ManU peatreener Erik ten Hag väljakule Alejandro Garnacho ning sel suvel 40 miljoni eest Bolognast ostetud Hollandi ründaja Joshua Zirkzee ja see otsus kandis vilja 87. minutil: Argentina äär andis paremalt äärelt tsenderduse ja Zirkzee lükkas ühe puutega palli kümnelt meetrilt võrku.

Garnacho ei suutnud seitse minutit hiljem Marcus Rashfordi söödu järel penaltipunktilt tühja väravasse lüüa, aga United alustas siiski 1:0 võiduga. "Me loome piisavalt võimalusi, et mitte oodata hilist võiduväravat. Peame olema rahulikumad ja mängu varem ära otsustama. Meil on piisavalt mängijaid, kes on võimelised väravaid lööma," sõnas ManU peatreener kohtumise järel.

Unitedi jaoks jätkub hooaeg nädala pärast võõrsilmänguga Brightoni vastu, Fulham võõrustab samal ajal Leicesteri.