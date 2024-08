Torres: 25-30 minutit avapoolajast ei tundnud me end väga mugavalt

"Väga tähtsad kolm punkti ja olen nendega väga rahul. 25-30 minutit avapoolajast ei tundnud me end väga mugavalt. Tartu tegi head tööd. Aga arvan, et pärast avaväravat mängis mu meeskond paremini," lausus Levadia peatreener Curro Torres ERR-ile.

Skoori avas 35. minutil Ioan Jakovlev ja eduseisu suurendati 51. minutil, kui Michael Schjönning-Larseni posti löödud pall põrkus Tammeka väravavahi Richard Alandi seljast ikkagi väravasse.

Vaid viis minutit hiljem realiseeris Tanel Tammik aga karistuslöögi ja Tartu jõudis taas ühe värava kaugusele, aga mängu üleminutitel lõi hoopis Levadia vahetusmees Robert Kirss veel ühe tabamuse.

Levadia edu lähima jälitaja Nõmme Kalju ees on juba 15 silma, kuigi vastastel on ka paar mängu varuks. Järgmine kohtumine tulebki neil omavahel ja mingeid tiitlijutte ei soovi Torres mõistagi veel kuulda. "See on meile väga oluline mäng, keskendume kõik päevad üksnes sellele," rõhutas ta.

Tammeka juhendaja Marti Pähn tõi välja, et Levadia on väga hea nii palliga kui ka pallita. "See ei olnud kindlasti lihtne mäng. Tegime sellest mängust vähemalt punktide peale lahingu, tekitasime natuke elevust, aga kokkuvõttes oli Levadia täna parem meeskond," lausus ta.

"Vahepeal tuleb vastasele ka au anda. Saime oma pressinguga hästi hakkama, saime esimesel poolajal sellest ka head momendid. Alati, kui sellises mängus lööb vastane värava, läheb neil lihtsamaks ja enesekindlamaks," lisas Pähn.

"Meie lahendused olid kui ring: tahtsime pressida intensiivselt, palli võites sööstsime väga kiirelt ette, mis tähendas seda, et kui ees palli kaotasime, siis oli väga palju vaja joosta. 35 minutiga oli toss päris väljas. Teisel poolajal tõi Tanel meid natuke mängu tagasi, aga kokkuvõttes teenitud võit Levadiale."