Austraalia ujumistäht ei jäänud olümpiakülaga rahule

"Meie voodilinad vahetati pärast meie esimest seal veedetud ööd ja seejärel ei vahetatud neid terve ülejäänud aja, nii et me elasime räpasuses," lausus ta populaarses Austraalia telesaates "The Project".

Titmus lisas, et külas nappis ka tualetitarbeid. "Pidime valetama, et oleme toakaaslased, et saaksime tualettpabereid," lisas ta. "Tualettpaber sai otsa ja nad andsid tervele korterile neljaks päevaks ühe rulli."

Austraallase sõnul võisid olud olümpiakülas mõjutada ka tema sooritusi. "Tõenäoliselt ei ujunud ma aega, milleks arvasin end võimeline olema, aga olümpiakülas elades on soorituse tegemine raskendatud," ütles Titmus.

"See pole kindlasti loodud kõrgete tulemuste saavutamiseks, nii et küsimus on rohkem selles, kes suudab vaimselt vastu pidada."

Kehvadest kogemustest hoolimata võitis Titmus olümpiamängudel kaks kuld- ja kaks hõbemedalit. Koos Tokyo medalitega on tal nüüd olümpiamängudelt neli kulda, kolm hõbedat ja üks pronks.