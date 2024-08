Manchester Unitedi peatreener hooaja avamängu eel: me pole valmis

United on sel suvel teinud mitu üleminekut, alles nädala keskel teatas klubi, et sõlmis lepingu kahe kaitsjaga. Müncheni Bayernist Inglismaale siirdunud Matthijs de Ligt ja Noussair Mazraoui on reedeseks mänguks üles antud, kuid jõudsid klubi juurde alles neljapäeval.

Lisaks sellele, et uued mängijad pole saanud meeskonnaga treenida, on United ka vigastustega kimpus. Kogenud kaitsja Luke Shaw on säärevigastusega audis, üle 60 miljoni euro eest soetatud Leny Yoro jääb vähemalt kolmeks kuuks platsi äärde. Tõenäoliselt saavad de Ligtist ja Mazarouist koheselt nende kahe asendajad.

"Tiim pole valmis, aga liiga juba algab," ütles ten Hag neljapäeval. "On veel treenereid, kellel see probleem on, aga me peame alustama. Selle eest ei saa peita ega eest ära joosta, peame toime tulema."

Hollandlane viitas veel, et suvel toimunud Euroopa meistrivõistlused ja Copa America jäid samuti meeskonna ettevalmistusele ette. "See ei olnud suvi, kus saime viis-kuus nädalat meeskonna kallal töötada, see on väga keeruline," sõnas ta. "USA tuur ja siis mängijad EM-ilt ja Copa Americalt ja nüüd veel uued mängijad ka. Peame neist tiimi kokku panema."

Hollandlane läheb vastu oma kolmandale hooajale Unitedi juhendajana ning ten Hag ütles, et ootused on kõrged. "Ma ei tunne end väga erinevalt. Teame oma eesmärke, teame, et liigume õiges suunas. Peame lihtsalt uued mängijad sisse tooma ja tiimi paremaks tegema," sõnas ta. "Sealt liigume edasi. Mul on alati kõrged ootused. Tahame alati karikaid."

Mullu kaheksandana lõpetanud United alustab Premier League'i hooaega kodus, kui võõrustab Eesti aja järgi kell 22.00 eelmisel aastal 13. lõpetanud Fulhami. Laupäeval mängitakse juba kuus mängu, muuseas on võistlustules mullu teise koha teeninud Londoni Arsenal ning kolmandaks jäänud Liverpool.

Pühapäeval peetakse kaks mängu, kell 16.00 algab Brentfordi ja Crystal Palace'i kohtumine, pärast seda lähevad vastamisi Chelsea ja tiitlikaitsja Manchester City. Esimene mänguvoor lõpeb esmaspäeval Leicesteri ja Tottenhami mänguga.