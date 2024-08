Laupäeval toimub Kiltsi lennuväljal Baltikumi kiireim kiirendusvõistlus

Laupäeval toimub Haapsalu lähistel Kiltsi lennuväljal lõppkiirusvõistlus V&K Teed One Mile Challenge 2024.

Võistlus võtab aset ühe miili pikkusel lõigul ning autod üritavad paigaltstardist saavutada suurima lõppkiiruse. Tegemist on Baltikumi kiireima mootorispordivõistlusega, kus Aleksandr Ljahh (Nissan Skyline GTR) on 2020. aastal sõitnud rekordiks 402 km/h, vahendab autosport.ee.

Võistlema on tulemas enam kui 80 kiirusejanulist Eestist, Lätist ja Soomest. Nende hulgas ka mainitud rekordihoidja Aleksandr Ljahh, kes proovib oma rekordit üle sõita. Samuti proovib tulemust (337 km/h) parandada tunamullune meister Maksim Zolotarjov Ferrari SF90-ga.

300 km/h ületavat tulemust võib oodata enam kui kümnekonnalt võistlejalt. Rajale on tulemas arvukalt tuunitud ja eksootilisi autosid, millega saab boksialas lähedalt tutvuda.

Mõõduvõtt toimub kolmes võistlusklassis, eriauhinnad on päeva kiireimale naisvõistlejale ja diiselautoga osalejale. Võistlusarvestust peetakse ka poole miili distantsil, mis on maailmas jõudsalt populaarsust kogumas, kuna järjest kasvavatele lõppkiirustele sobivaid võistlustingimusi on üha raskem luua.

Võistlussõidud algavad kell 12.30, pilet pealtvaatajaile maksab 15 eurot, kuni 12-aastased lapsed tasuta. Pealtvaatajate vahel loositakse välja demosõit võistlusautoga.