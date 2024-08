MLB: Philadelphia kollanokk sai hakkama ajaloolise tsükliga

2016. aastal Milwaukee Brewersi poolt draft'itud, aga eelmisel hooajal Philadelphiaga liitunud 29-aastane Wilson sai oma esimese löögi kirja neljandas voorus ning jooksis tabamusega otse kolmandasse pessa ehk lõi triple'i. Phillies tegi võimsa vooru ning Wilson pääses lõpuks taas lööma ja jõudis tabamusega esimesse pessa.

Pikalt MLB tütarliigas mänginud pesapallur saatis siis seitsmendas voorus kodufännidele suveniiri, kui paugutas võimsa kodujooksu ehk jõudis tagasi kodupessa.

Kohtumise viimases ehk üheksandas voorus vajas ta tsükliks vaid double'it ning sai oma meeskonna liidrilt ning kahekordselt MLB kõige väärtuslikumalt mängijalt nõu. "[Bryce] Harper oli väljaku ääres ja andis mulle märku, et kui ma pallile pihta saan, siis lihtsalt jookseksin. Ära peatu enne teist pesa," naeris Wilson pärast mängu.

Ja nii juhtuski: Wilson saatis palli paremale ja kuna kaitsja ei suutnud seda püüda, sai Philadelphia mees joosta teise pessa ning temast sai Philliese ajaloo esimene kollanokk, kes säärase mänguga hakkama saanud on. Juba 19. sajandi lõpus loodud meeskonna ajaloos on tsüklit löödud vaid kümme korda. Philadelphia püüdja J.T. Realmuto lõi veel eelmine aasta ühe, viimati nägi kodupublik tsüklit 20 aastat tagasi.

Phillies alistas Nationalsi kindlalt 13:3, Wilson pani mängu neli palli ja jõudis koju kolmel korral. Lisaks tõi ta koju veel ühe tiimikaaslase ehk vastutas ise nelja punkti eest.

Phillies jätkab National League'i esikohal ning on võitnud oma 121-st mängust 71. Sama palju võite on ka Los Angeles Dodgersil, aga Dodgers on ühe enama kohtumise pidanud. American League'i esikohal on Cleveland Guardians, kes on kogunud 72 võitu ja 49 kaotust, ka Baltimore Orioles ja New York Yankees on 72 võidu peal, aga on pidanud 50 mängus kaotusvalu tundma.

Põhihooaeg kestab 29. septembrini, kõik meeskonnad mängivad 162 mängu. Play-off'id algavad 1. oktoobrist.