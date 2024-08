Nädalavahetusel toimub Eesti kaljuronimise karikasarja võistlus

Üritusest võtab osa ligi sada võistlejat Eestist ja Lätist. Võistlejate seas on mitmekordne Eesti meister Aleksandr Shorikov ning Läti parim ronimissportlane Rolands Rugens, kes on osalenud ka mitmel maailmakarikasarja võistlusel.

Võistlus keskendub rahnuronimisele (bouldering), mille jooksul peavad võistlejad lahendama lühikesi, kuid tehniliselt keerukaid ning palju jõudu nõudvaid ronimisülesandeid. Ronitakse kuni 4,5 meetri kõrgustel seintel ilma turvarakmete või julgestusköieta ning ohutuse tagavad laiad julgestusmatid.

Pealtvaatajad saavad tasuta kaasa elada finaalile, mis algab Ronimisministeeriumis laupäeval kell 17.00.

Alates 2021. aastal toimunud Tokyo olümpiamängudest on ronimine olnud ametlik olümpiaala, mis hõlmab kolme distsipliini: rahnuronimist, raskusronimist ja kiirusronimist. See spordiala, mida veel kümme aastat tagasi peeti hulljulgete adrenaliinisõltlaste pärusmaaks, on tänu turvalistele ronimissaalidele muutunud igapäevaseks harrastuseks väga erineva sportliku tausta ning ettevalmistusega inimestele, teatas Ronimisministeerium.