TÄNA OTSE | Kas Levadia jätkab kodus Tammeka vastu võidukat hooaega?

Levadia on koduses kõrgliigas näidanud suurepärast vormi, kui 23 mänguvooru jooksul on kaotusvalu tuntud vaid ühes voorus. Kokku on Levadia teeninud 18 võitu ja neli viiki ning tabelis ollakse 58 punktiga kindlal liidrikohal, edestades teisel real asetsevat Nõmme Kaljut 12 silmaga.

Sel hooajal on Levadia ja Tammeka kohtunud kahel korral: Levadia võitis aprillis 3:0 ja juunis 2:1, kuid vajas toona 88. minuti tabamust.

Karl Andre Vallneri sõnul on isegi liidri jaoks iga punkt oluline. "Kätte on jõudnud hooaja faas, kus iga puntikadu võib hooaja lõpus valusalt kätte maksta, mistõttu läheme igale mängule vastu täie tõsidusega," sõnas väravavaht. "Teame Tartu kvaliteeti ning oleme valmis sellele vastama omapoolse kõrge tööeetika ja keskendumisega."

Tammeka on sel hooajal võitnud kuus kohtumist, viigistanud seitse ja kaotanud kümme. Kokku on 23 mänguvooruga kogunenud 25 punkti, millest piisab liigatabelis viiendaks kohaks. Neljandal tabelireal paiknev Paide Linnameeskond on 13 punkti kaugusel, kuid lausa kolm meeskonda on 24 punktiga kohe Tammeka kannul.

"Mäng liiga liidriga on kindlasti väljakutse, aga samas ka hea motivaator, kus end tõestada. Meie eesmärk on punktide eest lahing anda," sõnas külaliste treener Marti Pähn.

Kaitsja Tanel Lang on lahinguks valmis. "Füüsiliselt on rasket mängu oodata ning peame olema valmis alates esimesest minutist kõvasti võitlema ja palju meetreid läbima. Peame keskenduma enda tugevustele ning läheme kindlasti positiivse tulemuse järele," sõnas Lang.