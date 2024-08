Zverev sai hooaja 50. võidu, vihm peatas Monfilsi ja Alcarazi heitluse

27-aastane Zverev alustas oma Cincinnati turniiri edukalt, kui alistas pärast vabat avaringi teises ringis Hatšanovi (ATP 22.) tunni ja 16 minutit väldanud kohtumises 6:3, 6:2. Sakslane põrutas seitse ässa, Hatšanov vastas viiega. Zverev oli oma esimesel servil ülikindel, teenides punkti 84-protsendilise eduga, lisaks realiseeris ta oma kaheksast murdevõimalusest pooled.

Zverevi jaoks tähendas see ATP hooaja 50. võitu. "Tundsin end väljakul hästi," sõnas sakslane. "Olen end trennis hästi tundnud ja siis on seda lihtne ka platsile tuua. Ei tundnud ennast Kanadas üldse hästi, isegi neis matšides, mis ma võitsin. Loodan, et mu vorm paraneb ja paraneb ning suudan head tennist mängida."

Kahel korral suurel slämmil finaali jõudnud, aga siiski oma esimest slämmivõitu jahtiv Zverev kohtub kolmandas ringis hispaanlase Pablo Carreno-Bustaga (ATP 513.).

Tipptasemel turniiri mängupäev jäi aga täielikult lõpetama, sest päeva viimases matšis vastamisi läinud Carlos Alcaraz (ATP 3.) ja Gael Monfils (ATP 46.) jäid vihma kätte. 21-aastane Alcaraz võitis avaseti 6:4, kuid 37-aastane Monfils näitas teises setis oma klassi - matš pandi pausile lõppmängus, kus prantslasest vanameister 3:1 juhtima läks.

Matš jätkub reedel, kuid vastasseisu võitja väga kaua tähistada ei saa, sest edasipääs tähendab kohtumist maailma 16. reketi Holger Runega, mis toimub ajakava järgi reede õhtul.