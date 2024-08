U-16 noormeeste korvpallikoondis pääses EM-il poolfinaali

Eesti alustas mängu kontrollides, kui esimene veerandaeg võideti 20:10 ning poolajale mindi 39:21 eduseisul. Ka kolmas veerandaeg kuulus kindlalt Eestile (21:14) ning Slovakkia enam mängu tagasi tulla ei suutnud. Eesti koondis lõpetas kohtumise kindla 73:48 (20:10, 19:11, 21:14, 13:3) võiduga, vahendab Basket.ee.

Eestlased said korvi alt 40 punkti vastaste 22 vastu ning pingilt said eestlased 39 punkti toetust vastaste 16 vastu. Eesti resultatiivseimad olid Jesper Roman, Kenneth-Hans Möldre ja Hendrik Jaak Pertel, kes viskasid kõik 13 silma.

Peatreener Brett Nõmm ütles, et vaba päev oli koondise jaoks kriitilise tähtsusega. "Juba hommikul oli näha, et poistel on rohkem energiat ja nagu mängu algus näitas, olid poisid füüsiliselt ja vaimselt kõvasti paremini valmis kui Rootsi vastu," ütles Nõmm.

"Juba esimese poolajaga suutsime kaitses Slovakkia põhimehe maha võtta, lõpuks ta viskaski ainult ühe punkti 21 minutiga. Üks teine mees tõusis esile, aga samas temagi viskas kehva protsendiga ja tegi viis pallikaotust. Kaitses väga küps esitus ja tänu kaitsele me selle võidu võtsime. Nüüd korralik puhkus ja [reedel] poolfinaal Belgia vastu," lisas juhendaja.