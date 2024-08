Teenekas Hollandi jalgpallur tõmbas koondisekarjäärile joone alla

Enam kui sada korda Hollandi koondist esindanud kaitsemängija Daley Blind teatas, et enam oranži särki selga ei tõmba.

"Uus andekas põlvkond on peale kasvamas ja otsustasin pärast head mõttevahetust rahvuskoondise peatreeneriga, et on aeg keskenduda täielikult oma klubile ja perekonnale," kirjutas Blind ühismeedias.

"Oli au kanda Oranje särki 108 korda. Minu jaoks on see suurim asi, mida mängija võib saavutada: esindada oma riiki."

2013. aastal rahvuskoondise särgis debüteerinud Blind on Wesley Sneijderi (134 mängu), Edwin van der Sari (13), Frank de Boeri (112) ja Rafael van der Vaarti (109) järel Hollandi kõigi aegade viies internatsionaal.

Tema koondiseperioodi jäävad ka 2014. aasta MM-i poolfinaal ja 2022. aasta MM-i veerandfinaal. Mõlemal korral katkestas nende teekonna Argentina.

Klubikarjääri alustas ta Amsterdam Ajaxi noortesüsteemis, aga jõudis hiljem esindada ka Manchester Unitedit, Müncheni Bayernit ja mängib alates eelmisest aastast Hispaania liigas Gironas.