Pariisi finaalis neljandaks jooksnud sprinteri dopingujuhtum läheb CAS-i

20-aastane Knighton andis tänavu märtsis positiivse dopinguproovi, mis näitas keelatud aine trenbolooni tarvitamist. Võistluskeeldu ameeriklane siiski ei saanud.

USA antidopingu (USADA) sõnul otsustas sõltumatu kohtunik, et tõenäoliselt põhjustas positiivse proovi saastunud liha ja sportlane pole juhtumis süüdi ega tegutsenud hooletult.

See tähendas, et Knighton sai õiguse võistelda juunis USA olümpiakoondise katsevõistlusel, kus teenis pileti Pariisi ja tuli Prantsusmaa pealinnas 200 meetri jooksus neljandaks.

AIU polnud aga ameeriklaste järeldusega nõus ja kaebas otsuse edasi. USADA presidendi Travis Tygarti sõnul mõistab ta AIU otsust, sest see näitavat süsteemi toimimist, aga viibutas seejärel näpuga maailma antidopingu agentuuri WADA suunas.

"Tegelik probleem on WADA halb reegel. Trenboloon, Knightoni juhtumi aine, on tuntud kariloomade tugevdaja ja seda leidub lihavarudes," lausus ta. "Oleme aastaid seisnud saastumist käsitlevate reeglite formaalse muutmise eest ja WADA on keeldunud kiireloomulisest tegutsemisest."

USA antidoping ja WADA pöörasid tänavu tülli, kui selgus, et 2021. aasta Tokyo olümpiamängude eel ei määratud karistust 23 Hiina ujujale ja ka nende positiivset dopinguproovi selgitati tahtmatuse saastumisega.