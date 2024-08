Roland Poom: Ogier' MM-tiitel oleks poolhumoorikas lugu

Viimastel hooaegadel MM-sarjas osalise koormusega kihutanud prantslane kinnitas, et võistleb sel hooajal neljal järelejäänud etapil ehk läheb püüdma ka individuaalset tiitlit olukorras, kus ta on liider Thierry Neuville'ist 27 silma kaugusel.

"Ralli on kogemuste spordiala. Mida rohkem oled tiitleid võtnud, seda suuremad on ka šansid. Vähemalt see on minu vaade. Kui oled ühe tiitli ära võtnud, siis tõenäoliselt tead, mida tegema pead," lausus Poom intervjuus ERR-ile.

"Ma arvan, et Ogier on ehtne näide läbi aastate - tark ei torma. Kui ta on ka rasketel rallidel esimesena startinud, siis lihtsalt esimese päeva ilusti mõistliku tempoga läbi kulgenud ja sõitnud seal, kus vaja ja kindlad punktid ära toonud."

"Kindlasti on Ogier väga tõsiseltvõetav kandidaat meistritiitlile ja eks ta poolhumoorikas lugu oleks tegelikult, kui ta tuleks ja võtaks selle ära," lausus Poom.

Ogier on kõvasti kritiseerinud tänavust punktisüsteemi, mille alusel ei ole enam kõige tähtsam ralli üldvõit, vaid suuremad punktid saab tingimisi kätte juba laupäeva õhtuks ning lisaks on võimalus haugata ka pühapäevases arvestuses.

See on tekitanud olukorra, kus punkte jagub varasemalt võrdsemalt hoolimata sellest, kui hästi sul sportlikus mõttes ralli tervikuna läheb.

"Kui oled võtnud kaheksa tiitlit raskes mängus punktide mõttes, siis praegu, kus punkte jagatakse päris lihtsatel tingimustel - võid katkestada, aga pühapäeva punktid on ikka kätte saadavad -, siis eks ta ikka on sellise mehe jaoks natuke vähem väärt, aga statistika on statistika ja meistritiitel on lõpuks meistritiitel," lausus Poom.

Autoralli MM-sarja järgmine etapp ehk Akropolise ralli toimub 5.-8. septembrini. ERR-i spordiportaal kajastab seda otseblogi vahendusel.