Põlatud Hollandi rannavõrkpallur kaalub spordist loobumist

Sel nädalal Euroopa meistrivõistlustel võistlev van de Velde sai oma mineviku tõttu mängude eel ja ajal palju tähelepanu. Olümpiaareenil karjus osa publikust ta maha.

"See oli karm kogemus, mis pole veel täielikult minuni jõudnud," sõnas rannavõrkpallur kodumaisele telekanalile NOS. "Üks võimalik kokkuvõte võib kindlasti olla see - see pole seda väärt. Minu pere jaoks kohe kindlasti. Nii et kindlasti arvestan nende arvamusega."

Van de Velde mõisteti 2016. aastal Suurbritannias süüdi ja määrati neljaks aastaks vangi 12-aastase tüdruku vägistamises. 19-aastaselt kuriteo toime pannud sportlane istus talle määratud ajast ära kokku 14 kuud.

Oma viimase vangis oldud kuu veetis van de Velde kodumaal Hollandis ning Hollandi seaduste kohaselt kvalifitseeriti tema kuriteo tõsisust senisest väiksemaks ja tema karistust vähendati.

2017. aastal naasis van de Velde areenile ja kvalifitseerus Pariisi olümpiamängudele, aga tema lubamine koondisesse tekitas palju teravat vastukaja. Matthew Immersiga paaris mängiv van de Velde langes konkurentsist kaheksandikfinaalis.