Eesti meeskond valmistub quadide Rahvuste motokrossiks

Samas koosseisus toodi eelmisel aastal Itaaliast toimunud tähtsündmuselt kõrge kuues koht ning nüüd ollakse taas valmis maailma paremikuga rinda pistma, vahendab msport.ee.

Eesti quadisõtijad on sel aastal näidanud nii Eesti kui rahvusvahelistel võistlustel väga häid tulemusi. Meeskonna pealik Tõnu Põdra sõnas, et tegemist on hetkel Eesti vaieldamatult kõige kiiremate quadisõitjatega, kes suudavad Eesti lippu kõrgel hoida.

"Tšehhis on kohal maailma absoluutne tipp, kuid hea tulemuse tegemiseks on meil kõik eeldused olemas. Meie meeskond on sel aastal kindlasti targem ja tugevam ning läheme võistlusele vastu kõrgete ootustega," sõnas Põdra.

Meeskonna liikmed sõnasid, et on uhke tunne Eestit esindada ja sõita maailmakuulsal krossirajal. Nii Saar, Rillo kui Sõna kinnitavad, et Loketi rada võiks neile kõigile hästi sobida ning olemas on võimalused ja oskused, et saavutada kõrge koht.

