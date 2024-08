Pärnu Sadam sõlmis lepingu liigagi tuttava ukrainlasega

Pärnu Sadama korvpalliklubi teatas, et on sõlminud lepingu viimasel kahel aastal erinevates Eesti klubides mänginud ukrainlasest ääremängija Volodõmõr Ševtšenkoga.

Ševtšenko liitus tunamullu sügisel BC Tarva meeskonnaga ning siirdus järgmisel hooajal Raplasse ja võitis eelmisel hooajal Eesti meistriliigas pronksmedali, kui Rapla alistas Pärnu Sadama kolm-üks.

Pärnu teatas aga nüüd, et on sõlminud neid otsustavas mängus 21 punktiga kostitanud Volodõmõr Ševtšenkoga lepingu. "Veidi tuttavaid nägusid meeskonda juurde, sest Volodymyr oli see vaenlane meil eelmine aasta, kes Avis Utilitas Raplale aitas pronksiseerias medali kaela saada," teatas Pärnu klubi.

"Neljapäevaks on meeskond koos ja alustame ühiselt treeningutega ning mõnusa lõunasöögiga ka Pärnu rannas Sunset Cafes," lisas Pärnu Sadam, kes lõpetas mullu Eesti meistriliiga neljanda kohaga.