Prometei spordiklubi lõpetas tegevuse

Prometei korvpalliklubi hakkas pärast Ukraina sõja algust mängima Eesti-Läti korvpalli ühisliigas ning teenis kahel järjestikusel aastal meistritiitli, alistades esimesel korral finaalis Riia VEF-i ning tänavu kevadel Kalev/Cramo.

Ukraina ajakirjanik Oleksandr Prošuta kirjutas aga kolmapäeval, et 2018. aastal asutatud spordiklubi lõpetab tegevuse seoses uurimisega, milles kahtlustatakse, et klubi asutaja ning tema partnerid tegelevad spordiklubi vahendusel rahapesuga.

Klubi asutaja Volodõmõr Dubinskõi teatas juba nädala alguses, et võrkpalliklubiga lõpetatakse, kuid kinnitas kolmapäeval, et edukas korvpallitiim jääb samuti ajalukku.

Dubinskõi kirjutas ühismeedias pika postituse, milles selgitas, et Ukraina politsei otsis 7. ja 8. augustil läbi spordiklubi ruumid ning asutaja hotellitoa, kust konfiskeeriti tema mobiiltelefon ja sülearvuti. "Me peseme läbi SK Prometei raha, meid süüdistatakse agressorriigiga töötamises jne. Üheksa tundi alandamist ning tulemus oli see, et mitte midagi ei leitud," kirjutas Dubinskõi.

Asutaja rõhutas, et klubiga seotud rahaasjad ning juhtimine on puhas, kuid lisas, et sponsorid ja toetajad ei taha enam mainekahju tõttu klubiga koostööd teha. "Olen sunnitud teatama, et SK Prometei - mitmekordne Ukraina meister, Euroopa karikavõistlustel osaleja - ja Prometei spordikool lõpetavad õiguskaitseorganite surve tõttu tegevuse," lõpetas Dubinskõi.

Prometei võrkpallinaiskond mängis mullu Euroopa Meistrite liiga play-off'is, korvpallimeeskond teatas juba suvel, et ei osale enam Eesti-Läti ühisliigas. Eelmise aasta kevadel jõudis Prometei EuroCupis poolfinaali ning kaotas tasavägises kohtumises Ankara Türk Telekomile vaid kahe punktiga.