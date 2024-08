Warholm ja Duplantis panevad 100 meetri peal joonele

Aasta tagasi pakkus Duplantis Zürichi etapi eel pressikonverentsi eel välja, et võiks Warholmile 100 meetri jooksus tuule alla teha ning nüüd, aasta hiljem, saab nende duell tõeks. Duplantis ja Warholm lähevad 4. septembril pakkudele ning vaatavad, kes jookseb 100 meetrit kiiremini.

Warholmi parim aeg sel distantsil on olnud 10,49 sekundit ja kuigi Duplantis ei tegele igapäevaselt jooksualaga, on ta varasemalt jooksnud 100 meetrit ajaga 10,57, seega jooks peaks tulema tasavägine.

Pariisi olümpiamängudel hõbemedali teeninud Warholm ütles Norra rahvusringhäälingule, et peab võitma. "Tema pakkus võistluse välja, pidin selle vastu võtma. See on küll lihtsalt meelelahtusu, aga pean korralikult jooksma," rääkis tõkkejooksja. "Jah, kaotada oleks piinlik."

Pariisis taaskord teivashüppe maailmarekordit nihutanud Duplantis ütles, et tunneb end duelli eel enesekindlalt. "Ma ei tea, kumb meist kiirem on, aga mul on hea võimalus. Olen väga motiveeritud, pole ammu ühtegi võistlust niiväga oodanud," sõnas rootslane.

Warholmi ja Duplantise duell toimub 4. septembril, päev hiljem toimub Zürichi Teemantliiga etapi võistluspäev, mis on ühtlasi hooaja eelviimane. Teemantliiga jätkub 20. augustil Lausanne'is, finaal toimub 13. ja 14. septembril Brüsselis.