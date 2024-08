Võidukas Alcaraz: see suvi jääb mulle eluks ajaks meelde

21-aastane Carlos Alcaraz teenis Pariisi olümpiamängudel hõbemedali, mis pani punkti tema suurepärasele suvele, kus ta teenis slämmivõidu nii Wimbledonis kui ka Prantsusmaal. Hispaanlane mängis olümpial paarismängus Rafael Nadaliga ning ütles, et see oli tema suuremaid unistusi.

Alcaraz alustas oma võidukat suveperioodi, kui võidutses juuni alguses esmakordselt Prantsusmaa lahtiste saviväljakutel, alistades finaalis Alexander Zverevi viies setis.. Vaid kuu aega hiljem kaitses ta Wimbledoni slämmiturniiril oma tiitlit, kui võttis Novak Djokovici vastu võimsa kolmesetilise võidu.

Seejärel avanes noorel tennisetähel võimalus esimest korda olümpiamängudel osaleda ning Alcaraz tegi seda võimsalt, kui ei loovutanud kuni finaalini ühtegi setti. Siiski pidi ta kullamatšis tunnistama esimest korda olümpiavõitjaks tulnud Djokovici paremust.

"Viimased kuud on minu jaoks imelised olnud. Võit Roland Garrosel (Prantsusmaal - toim) oli üks, mida ootasin juba väga kaua. Ja siis loomulikult Wimbledon, see oli samuti võrratu võit," ütles Alcaraz. "Üks minu unistusi oli olümpiamängudelt medal võita. Olen viimaseid kuid väga nautinud, need on olnud imelised."

Alcarazil on võimalus veel oma suvele hüüumärk panna, sest augusti lõpus saab alguse USA lahtiste slämmiturniir, kus hispaanlane tunamullu võidutses. "Loomulikult pole meie hooaeg läbi ja peame igal turniiril maksimumi võtma," sõnas hispaanlane. "Aga see suvi jääb mulle eluks ajaks meelde."

Lisaks hiilgavale individuaalsele hooajale täitus Alcarazi jaoks ka teine unistus, kui ta sai olümpiamängudel mängida koos kauaaegse iidoli Rafael Nadaliga. Hispaania paar jõudis veerandfinaalini välja, kuid pidi seal ameeriklaste Austin Krajiceki ja Rajeev Rami paremust tunnistama.

"See oli suurepärane kogemus, Rafaga lihtsalt juttu ajaga, üksteist paremini tundma õppida," rääkis Alcaraz. "See on midagi, mida ma kunagi ei unusta. Ma ütleksin, et mängisime päris hästi, eriti kuna me pole paarismänguga harjunud. Veidi pettumustvalmistav lõpp oli, sest arvasime, et jõuame kaugemale, aga jäime lõppude lõpuks rahule."