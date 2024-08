Viigivärava autor Saarma: au võib-olla päästsime ära

Paide Linnameeskonna ründaja Robi Saarma arvates sai hooaja viimase euromänguga rahule jääda. "Selle mänguga võib väga rahule jääda. Võitu küll ei tulnud, aga näitasime väga tugeva vastase vastu head mängu. 1:1 ei olnud selline, et oleksime kannatanud. Näitasime ise palliga mängus, et suudame neist isegi üle olla," rääkis Saarma peale mängu.

"Mingil määral on kahju, et me eelmises mängus need lollid eksimused tegime, et need väravad meile löödi. Sellest ka see raske seis, millega me täna siia tulime küllaltki võimatu missioon, aga au võib-olla päästsime ära," lisas Paide mängumees.

"Võtame siit kaasa selle, et me ei peaks kartma mitte ühtegi vastast. Ma arvan, et ka see viimane mäng näitas, et me suudame mängida ükskõik kellega," lõpetas Robi Saarma.