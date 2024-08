Inglismaa paremkaitsja sõlmis West Hamiga seitsmeaastase lepingu

Manchester United maksis viis aastat tagasi Wan-Bissaka eest Crystal Palace'ile ligi 59 miljonit eurot, kuid müüs nüüd sama mehe West Hamile edasi umbes 18 miljoni eest.

"On imeline tunne olla tagasi Londonis ja ma olen põnevil selle üle, mis mind ees ootab. Olen siin sündinud, nii et tean Londonit läbi ja lõhki. See linn tähendab mulle palju," ütles Wan-Bissaka.

Manchesteris sai Wan-Bissaka kirja 190 kohtumist ja kaks väravat.

Wan-Bissaka on West Hami kaheksas suvine täiendus. Veel on liitunud West Hamiga Jean-Clair Todibo, Crysencio Summerville, Luis Guilherme, Niclas Füllkrug, Wes Foderingham, Max Kilman ja Guido Rodriguez.