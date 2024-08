Eesti U-16 korvpallikoondis kindlustas EM-il koha veerandfinaalis

Mäng kulges sarnaselt lõppskoorile tasavägiselt, kui poolajale mindi 37:37 viigiseisul. Kolmanda veerandi võitsid rootslased ning viimasel veerandil ei õnnestunud Eestil võitu endale saada, vahendab basket.ee.

Neli sekundit enne mängu lõppu tegi Jesper Romani tabatud vise vahe minimaalseks ning kätte saadi ka ründeviga, kuid viimasel võimalusel skoorida ei suudetud. Eesti parim oli Roman Avdejev 20 punktiga, Sten Markus Adamson lisas 12 punkti.

Peatreener Brett Nõmm mängust: "Selline raske mäng. Neljas mäng juba sel turniiril ja natuke olime väsinud ja pehmed ning ei suutnud kohe alguses harjuda kohtunike vilega. Võrreldes eelmiste päevadega oli pehmem joon võetud ja tegime esimesel veerandajal liiga palju vigu, millega andsime vastastele vabaviskeid. Siis sellega kaotasime ka pallisurve. Rünnakul nii kaua, kui mõistust ja jaksu oli, saime normaalseid lahendusi, aga teine poolaeg läks juba kangutamiseks. Vähemalt oleme edasi pääsenud, aga nüüd peame lootma Põhja-Makedoonia abile, et grupist esimesena edasi minna. Veerandfinaali vaadates oleks see oluline, et me ikkagi grupist võitjana edasi läheks."

Põhja-Makedoonia alistas teisipäeva õhtul Austria tulemusega 95:88, mis tähendab, et nii Eesti, Rootsi kui Põhja-Makedoonia lõpetasid alagrupi kolme võidu ja ühe kaotusega. Omavaheliste mängude korvide vahe andis Eestile alagrupis esikoha, teine oli Rootsi.

Järgmine kohtumine on 15. augustil. Vastane on veel selgumisel.