Osaka ei pääsenud Cincinnatis põhiturniirile

Osaka (WTA 90.) alistas kvalifikatsiooni turniiri avaringis neutraalse lipuga Anna Blinkova (WTA 80.) 6:2, 2:6, 6:2, kuid teises mängus pidi jaapanlanna 20-aastase ameeriklanna Ashlyn Kruegeri (WTA 62.) 3:6, 6:2, 3:6 paremust.

Eelmisel nädalal osales Osaka ka Toronto WTA 1000 turniiril, kus avaringis alistas Ons Jabeuri (WTA 15.) 6:3, 6:1, aga pidi teises ringis vastu võtma kaotuse belglanna Elise Mertensilt (WTA 32.) 3:6, 4:6.

Cincinnati on viimane suurturniir enne aasta viimast suure slämmi turniiri US Openit. Turniiril on kõrgeim asetus maailma esireketil Iga Swiatekil. Teine paigutus on ameeriklanna Coco Cauffile, kolmas Arina Sabalenkale ning neljas Elena Rõbakina.