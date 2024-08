Kaks Audentese spordigümnaasiumi kasvandikku liitusid Taltechiga

Taltechi korvpallimeeskond teatas, et nendega liituvad tulevasel hooajal kaks Audentese spordigümnaasiumi värsket vilistlast ääremängija Espen Mägi ja mängujuht Meiko Lindeberg. Lisaks jätkavad Taltechis veel mitmed eelmise hooajal kaasa teinud mängijad.

19-aastane ja 197 cm pikkune Espen Mägi sai eelmisel hooajal esiliigas keskmiselt mänguaega 24,2 minutit, viskas 12,8 punkti, kogus 3,8 lauda ning andis 1,8 resultatiivset söötu.

"Otsus TalTechiga liituda tuli kergelt. Viimaste aastatega on tudengimeeskonnas järjest rohkem noormängijaid esile kerkinud. Näen vaeva, et varsti ka minu väljakule tulemise järel hakkaks mõnel vastasel käsi värisema. Lisaks on TalTechis mõnus õhkkond, mis annab motivatsiooni juurde!" ütles Mägi sotsiaalmeedia vahendusel.

Samuti eelmisel hooajal esiliiga mänginud 18-aastane ja 191 cm pikkune Meiko Lindeberg kogus keskmiselt mänguminuteid 17,2, viskas 4,5 punkti, võttis 1,9 lauda ning andis 1,8 söötu.

"TalTechi meeskonnaga liitumine tundus olevat õige käik. Eelnevad kolm aastat omandasin topeltkarjääri Audentese spordigümnaasiumis. Nüüd saan sama teha TalTechis ja veel kõrgemal tasemel. Ootan põnevusega algavat hooaega," kommenteeris Lindeberg.

Lisaks liitus Taltechiga mullu Tartu Ülikooli meeskonnas mänginud Alexander Tassa. Taltechis jätkavad ka eelmisel hooajal kaasa teinud Taavi Jurkatamm, Oliver Metsalu, Rasmus Andre, Indrek Sunelik, Kaarel Välb, Ran Andre Pehka ja Patrik Saal.