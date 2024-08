Johannes Thingnes Bö avaldas enda kahe järgmise hooaja sihi

Bö eesmärk on individuaalsete etapivõitudega kinni püüda enda suur eeskuju Ole Einar Björndalen, kes kogus enda karjääri jooksul neid 94. Böl endal on hetkel võite koos 73. "See on järgmise kahe aasta suur eesmärk," rääkis Bö Norra rahvusringhäälingule NRK.

Möödunud hooajal võitis norrakas 12 etapi ning kui kaks järgmist hooaega kulgevad samas rütmis, siis saaks Bö enda eeskujust selles arvestuses mööda.

MM-kuldasid on mõlemal mehel kodus 20, kuid Böl on võimalus see rekord kirjutada ainult enda nimele, kui järgmise hooaja MM-ilt lisa tuleb. Mõned aastad tagasi teatas norralane, et 2026. aasta olümpiamängude järel lõpetab ta enda sportaskarjääri.

Maailmakarikasarja üldvõite on läbi aegade suutnud võita kõige rohkem prantslane Martin Fourcade. Björndalenil on neid kuus ning Böl viis.

Norra koondise treener Egil Kristiansen oli Bö eesmärgi peale natukene üllatunud. "Ta pole seda ilmselt varem avalikult öelnud. Saab olema huvitav näha, kas eesmärk täitub enne, kui ta alla annab. Potentsiaali on tal kindlasti," ütles Kristiansen.

Peale eelmise hooaja lõppu on Bö keskendunud rohkem pereelule. "Leian, et perega veedetud aeg on väga oluline," rääkis Bö. "Panen tähele, et suudan laskesuusatamise täiesti tagaplaanile jätta, sest mul lihtsalt pole aega sellele mõelda. Enne laste saamist elasin terve aasta selles mullis."

Selline aja jagamine on Bö hinnangul tervislik. "Mingis mõttes oskan lapsevanemana aega isegi veel paremini kasutada," lisas norralane.