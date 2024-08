Maiko Tamm lõpetas RallyX hooaja pjedestaalil

Hooaja kaks viimast, üheksas ja kümnes etapp sõideti vastavalt laupäeval ja pühapäeval Saksamaal Esteringil. Laupäeval pääses Tamm (Ford Fiesta) finaali ja lõpetas neljanda tulemusega, pühapäeval oli koht kümnes, vahendab Autosport.ee.

"Rada oli mulle täiesti võõras, esmamulje järgi pelgasin veidi esimest kurvi, et kuidas me kõik sinna ära mahume. Kui esimene ühisstardist sõit tehtud, oli selge, et mahume küll," rääkis Tamm. "Laupäevane etapp läks hästi, stardikoht oli mitmes sõidus siserajal, mis andis hea positsiooni esimesse kurvi sisenemisel. Pühapäeval tuli palju startida väljast ja sealt oli keeruline ettepoole saada."

Möödunud aastal võitis Team Autosport Estonia liige Tamm RallyX sarja 4WD Open algajate ja harrastajate kategooria ning liikus tänavuseks hooajaks edasi tippklassi. "Hooaeg oli nagu Ameerika mägedel," sõnas Tamm. "Kogemusi sain kõvasti ja ka teadmise, et tuleb rohkem trenni teha ning seeläbi saavutada suurem kindlus ja stabiilsus. Oleme tiimiga siiski tulemusega rahul, sest konkurents oli väga kõva."

4WD Open klassi võitis soomlane Joni Turpeinen 198 punktiga, rootslane Martin Enlund (mõlemad Ford Fiesta) oli 164-ga teine ja Tamm 152-ga kolmas.

Krosskartide klassis oli eestlastest nii kahel viimasel etapil kui kokkuvõttes edukaim Romet Tsirna (LiveLive TN11). Tsirna saavutas mõlemal Saksamaa võistlusel teise koha ja lõpetas hooaja viienda tulemusega, kogudes 152 punkti. Sarja võitis rootslane Elias Svensson (Casmat) 201 punktiga.

"Tulemus ületas kindlasti hooajaeelseid ootusi," rääkis Pace Motorspordi sõitja Romet Tsirna. "Igal juhul kordaläinud hooaeg."

Tsirna lisas, et hooaja algus oli raske. "Uus auto vajas harjumist ja seadistamist, kuid juba kolmandale ja neljandale etapile Soomes läksin vastu enesekindalt. Kiirus oli olemas ja teadmine auto käitumisest samuti. Sellest andsid tunnistust nii kiireimad ringiajad kui eelsõiduvoorude võidud Soomes ja sellele järgnenud Rootsi etappidel."

Seitsmendaks ja kaheksandaks etapiks Taanis ei õnnestud leida õiget seadistust ning autot tabasid ka käigukastiprobleemid, kuid kaks viimast lõppesid poodiumi teisel astmel. "Võidust jäid puudu stardid, need võinuks paremini õnnestuda. Esimesel päeval võitlesin ka haigusega. Kuid üldiselt öeldes oli kiirus olemas ja seadistus paigas."

Martin Juga (LifeLive TN11) sai kokkuvõttes kaheksanda koha, Lucas Orav (Speecar Wonder) oli 11. ja Tamo Toodo (Speedcar Wonder) 18. Tanel Terepingil jäi punktiarve avamata. Krosskartide juunioride klassis sai Geir Genor Muttik (LifeLive TN11) hooaja kokkuvõttes 17. koha.