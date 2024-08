Harri Kullas liigub SMX-i suunas

Kullas on sel hooajal stabiilselt etappidelt punkte kogunud ja see annab talle võimaluse võidelda pääsu eest hooaja lõpus peetavatele SMX (Super Moto Cross) etappidele, vahendab Msport.ee.

Sinna pääsevad vaid läbi superkrossi ja motokrossi hooaja enim punkte teeninud sõitjad. Kullas hoidis juba enne Unadilla etappi edasipääsukohta ja viimastel etappidel on vaja stabiilselt veel punkte koguda.

Unadilla etapi kvalifikatsioonis jäi Kullas 22. kohale. Esimeses võistlussõidus start ebaõnnestus sõitu tuli alustada kolmandast kümnest. Keerulisel ja sooni täis rajal liikus Kullas aga hästi, parandas sõidu jooksul pidevalt oma positsiooni ja lõpuks jõudis 15. kohale. Avasõidu võitis uuel Hondal sõitnud Hunter Lawrence, teine oli sarja liider Chase Sexton ja kolmas tema meeskonnakaaslane Aaron Plessinger.

Teises sõidus tegi Kullas väga hea stardi ja pääses kohe esikümnesse. Esimeste ringide järel hoidis Kullas üheksandat kohta, kuid seejärel langes ta tahapoole. Finišisse jõudis Kullas lõpuks 12. kohal. Esikoha võttis Sexton, teine oli Lawrence ja kolmas Dylan Ferrandis.

Etapi kokkuvõttes tuli Kullas 17 punktiga 12. kohale. Etapivõit läks 47 punktiga Sextonile, teine oli 47 punktiga Lawrence ja kolmas 38 punktiga Plessinger. 450 klassi üldarvestuses on Kullas 137 punktiga 13. kohal. Liider on 407 punktiga Sexton, teda jälitaval Hunter Lawrence'il on koos 379 punkti. SMX üldarvestuses hoiab Kullas 137 punktiga 18. kohta. Viimasel otse edasi viival kohal asub Kyle Chisholm ja tal on koos 125 punkti.

250 klassis osaleval Jörgen-Matthias Talvikul Unadilla etapp ebaõnnestus. Ajasõidus oli Talviku 26. Esimest võistlussõitu alustas ta punktikoha lähistel, kuid jäi mõne ringi järel lõppu ja katkestas. Teise sõidu starti ta enam ei tulnud.

Etapivõidu teenis 47 punktiga Levi Kitchen, samade punktidega oli teine sarja kindel liider Haiden Deegan. Kolmandaks tuli 34 punktiga Jalek Swoll.

Järgmine etapp sõidetakse juba sellel nädalavahetusel Budds Creeki krossirajal.