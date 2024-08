Vastastest 36 lauapalli rohkem saanud U-16 koondis alistas EM-il võõrustaja

Esimesel veerandajal püsis mäng tasavägine, kui Eesti võitis veerandaja Kaspar Vuksi tabava kaugviske toel 23:21. Edasi said aga eestlased mängumootori käima ning poolajaks oli vahe juba kümme punkti, vahendab basket.ee. Ka kolmanda veerandaja võitis Eesti kindlalt 22:14 ja sai lõpuks 19-punktilise võidu.

Eesti võitis lauavõitluse koguni 63:27 ja korvi alt saadi 50 punkti vastaste 22 vastu. Samuti said eestlased 20 teise võimaluse punkti, vastased aga 0. Eesti resultatiivseim oli Sten Markus Adamson 23 punktiga, Roman Avdejev tegi taas kaksikduubli 11 silma ja kümne lauapalliga.

"Väga oluline mäng meile, arvestades seda, kes alagrupist edasi saab. Alustasime täitsa hästi, aga oma rumalustega lasime korraks Põhja-Makedoonia mängu tagasi. Teisel veerandil läbi hea kaitse ja loogiliste rünnakute saime väikse vahe sisse, kolmandal veerandil alustasime hästi ja suutsime seda natukene suurendada," kommenteeris koondise peatreener Brett Nõmm.

"Neljandal veerandil enam nii loogiliselt asjad ei tulnud, aga samas suutsime seda eduseisu hoida soliidsena ja ei tekkinud väga suurt paanikat. Väga uhke poiste üle, ma arvan, et sellises katlas polnud ükski poiss varem mänginud. Näidata sellist külma närvi, sellist küpset mängu oma vanuse kohta: ilmselgelt oli tõuse ja langusi, aga üldiselt väga küpse mäng poiste poolt. Midagi lihtsamaks ei lähe, homme [teisipäeval] on mäng Rootsiga, kes kaotas Põhja-Makedooniale ühe punktiga. Igal juhul tahame me alagrupi ära võita, ehk homme tuleb sama kõva andmine kui täna," tõdes Nõmm.

Alagrupi viimases mängus kohtuvad Eesti noormehed Rootsi eakaaslastega teisipäeval kell 17.