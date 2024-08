Eesti ametnikud täidavad ülesandeid UEFA klubisarjades

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) kohtunike osakonna juhataja Hannes Kaasik on UEFA kohtunike vaatleja teisipäevasel, 13. augusti Meistrite Liiga kolmanda eelringi mängul, kus lähevad vastamisi Apoel (Küpros) ja ŠK Slovan Bratislava (Slovakkia) – viimane võidutses esimeses kohtumises tulemusega 2:0. Kaasiku hinnata on Saksamaa õigusemõistjad: peakohtuniku rolli täidab Sascha Stegemann, abikohtunikud on Christian Dietz ja Christof Günsch ning neljanda kohtunikuna tegutseb Tobias Reichel. Videokohtunikena on ametis sakslased Pascal Müller ja Katrin Rafalski. Kohtumise avavile kõlab Küprosel Eesti aja järgi kell 20.00.

UEFA Euroopa Liigas on 15. augustil toimuvas kolmanda eelringi mängus delegaadina ametis EJL-i jalgpallikompleksi juhataja Targo Kaldoja. Rootsis Boras Arenal lähevad omavahel vastamisi kohalik klubi IF Elfsborg ning Horvaatia meeskond HNK Rijeka, kes leppisid esimeses kohtumises 1:1 viigiga. Mängu teenindab Läti kohtunikebrigaad, üks videokohtunik tuleb Hollandist. Meeskonnad panevad palli mängu Eesti aja järgi kell 20.

Sama päeva õhtul mängitakse Armeenias Konverentsiliiga kolmanda eelringi mäng, kus täidab delegaadi ülesandeid Oleg Harlamov. Edasipääsu eest heitlevad FC Pyunik (Armeenia) ja FC Ordabasy (Kasahstan), kelle esimene mäng lõppes tulemusega 1:0. Kohtumises mõistavad õigust Portugali kohtunikud. Kohtumise avavile kõlab Eesti aja järgi kell 19.00.

Delegaat on vastaval mängul UEFA kõrgeim esindaja, kelle ülesandeks on tagada matši sujuv läbiviimine vastavalt reeglitele ja koostada ülevaade kõigist korralduslikest asjadest. Vajadusel lahendab delegaat probleeme ja teeb kriitilistes olukordades otsuseid.

Lisaks jalgpalliametnikele osaleb sel nädalal Konverentsi kolmandas ringis kaks Eesti meeskonda. Paide Linnameeskond võõrustab teisipäeval, 13. augustil A. Le Coq Arenal Rootsi klubi BK Häckenit, kellele alistuti esimeses kohtumises 1:6. Mängu kõik õigusemõistjad tulevad Bulgaariast. Avavile kohtumisele kõlab kell 19.30.

Kaks päeva hiljem, 15. augustil ootab Tallinna FC Florat A. Le Coq Arenal korduskohtumine Islandi meeskonna Vikingur Reykjavikiga, kellega on kirjas 1:1 viik. Mängu kohtunikebrigaad tuleb Slovakkiast. Meeskonnad panevad palli mängu neljapäeval kell 19.00.