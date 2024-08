Naiste meistriliigas läksid võidupunktid külalistele

Tartu JK Tammeka lõpetas enda neljavoorulise kaotusseeria, kui võõrsilväljakul saadi Põlva FC Lootosest jagu tulemusega 4:1, kirjutab jalgpall.ee. Tammeka haaras edu juba kohtumise kuuendal minutil, kui võrku sahistas Lisandra Rannasto. Esimesel poolajal sai tabamuse kirja ka Liisa Merisalu, teisel poolajal kasvatas naiskonna eduseisu Valeria Liik. Lootose eest tegi 77. minutil skoori Isabel Huma. Kolm minutit hiljem vormistas Kreete Õun Tammeka eest kohtumise lõppskoori.

Liigatabelis jätkab Tammeka võistlemist viiendal kohal, olles 13 mänguga teeninud 18 punkti. Lähim jälitatav, kel on kirjas üks mäng enam, jääb naiskonnast kahe silma kaugusele. Lootos on tabelis kaheksandal positsioonil.

Tabeliliider Tallinna FC Flora jätkas oma võidukat seeriat, kui Saku Sporting alistati võõrsil 2:0. Naiskonna mõlema tabamuse eest kandis hoolt Lisette Tammik, kelle jaoks oli tegemist tema 14. ja 15. väravaga tänavusel meistriliiga hooajal.

Flora on tabelis kindlalt esimesel positsioonil – mängitud 14 mängu ja teenitud 40 punkti jätavad lähima jälitaja alles 14 silma kaugusele. Kaotuse järel kärises kolmandal kohal oleva Sportingu vahe teise positsiooniga viiepunktiliseks. Samas on naiskonnal mäng varuks, mis mängitakse Tammeka vastu kolmapäeval, 14. augustil.

JK Tallinna Kalev hoidis Tallinna FC Ararati vastu enda seljataguse puhtana ning alistas vastase tulemusega 2:0. Mõlemad tabamused sündisid avapoolajal, kui 4. minutil viis Anett Vilipuu naiskonna juhtima ning 20 minutit hiljem vormistas lõpptabamuse Maria Orav. Kohtumise lõpus jäi Kalev punase kaardi tõttu väljakule kümnekesi, kuid Araratil ei õnnestunud esmakordselt vastase väravasuud lahti muukida.

Naiskonnad jätkavad liigatabelis pärast pühapäevast kohtumist samadel positsioonidel: Kalev paigutub 20 punktiga neljandale, Ararat 12 silmaga kuuendale reale.

Ka vooru viimane kohtumine lõppes skooriga 2:0, kui JK Tabasalu näitas Viimsi JK üle enda kaheväravalist paremust. Naiskond sahistas Viimsi väravavõrku mõlemal poolajal: avapoolajal sai värava kirja Sandra Pärn, kohtumise otsustas Anne-Grethe Pajuviidik 67. minutil.

Tabasalul on 14 mänguga kirjas 26 punkti ning naiskond paigutub liigatabelis teisele reale. Viimsi, kel on mängitud üks mäng vähem, on 12 punktiga tabeli seitsmes.

Naiste Meistriliiga kaks 14. vooru kohtumist mängitakse 17. ja 18. augustil, kui omavahel lähevad vastamisi Tabasalu ja Ararat ning Lootos ja Viimsi. Balti liigas võistlevad naiskonnad pidasid enda kohtumised juuli alguses, kui Flora alistas Tammeka 6:1 ning Sporting mängis Kaleviga 0:0 viiki.