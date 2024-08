Maardu triatloni parimad olid Kimmel ja Toome

Kimmel ujus välja päeva viienda aja, kuid näitas rattadistantsil kiireimat minekut. Jooksu neljas tulemus oli piisav, et üldajaga 1:57.50 võtta esikoht Kristo Prangeli (2:01.16) ja Villu Vakra (2:01.18) ees.

"Mulle rasked ilmaolud sobisid. Ujumine on pigem minu tugevus võrreldes teiste harrastajatega. Mida raskemad ujumisolud on seda parem mulle ja kui on ilma kalipsota, siis on veel parem," ütles Kimmel. "Sain tavalisest suurema edu ujumises sisse ja rattas oli ka hea päev ehk suutsin olenemata tuulest hoida head rütmi ja tempot. Jooks oli selline ühtlane hoidmine."

Üle viie aasta läheb Kimmel taas IRONMAN 70.3 Tallinna võistlusel starti. "Koha eesmärke on raske panna, sest välismaalaste taset ei oska öelda. Ajaliselt neli tundi on ilmselt liiga hea, mida taha, aga umbes 4:10 võiks teha," lisas Kimmel.

Naiste konkurentsis teenis ülekaaluka võidu Toome ajaga 2:13.49. Teise koha pälvis Riin Buddell (2:17.24) ja kolmanda koha Anette Zukker (2:18.28).

"Enne võistlust mõtlesin, et äkki on natuke igav võistlus, aga ma ütleks, et need olud tegid selle isegi huvitavaks ja tagantjärgi ütleks, et oli isegi äge, sest läks hästi ka," ütles Toome. "Minu jaoks sobis raske ujumine väga hästi. Olin kindel, et teen sellega vahe sisse. Ratas samamoodi - see oli väga tuuline ja ma arvan, et see ka mulle sobis. Üritasin ennast seal natukene jagada, et raskemate kohtade peal hoida ilusasti aeros ennast ja rohkem kontsentreerida."

Toomet saab näha kahe nädala pärast stardis Tallinnas täispikal IRONMANil. "Tahan anda endast parima ja teha sellise tulemuse, mis mind ennast rahuldab," lisas Toome.

Meeste võistkondadest oli parim tiim Hobikorras, naiste võistkondadest tiim Girl Power ja segavõistkondadest Team Multisport.

Kahe nädala pärast, 24. ja 25. augustil toimub Eestis suur triatlonifestival Ironman Tallinn.