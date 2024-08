Lätis sõidetud autoralli Eesti meistrivõistluste etapi võitis Priit Koik

Koduste meistrivõistluste punkte hakkas jahtima 42 ekipaaži. Kokku sõideti kahe võistluspäevaga kaheksa kiiruskatset, mille jooksul läbiti 97,38 katsekilomeetrit.

Ralli Cesise üldvõidu võtsid teist aastat järjest Karl Peder Nordstrand/Jörn Listerud (Škoda Fabia SRT Proto). Kõik kiiruskatsed võitnud norrakad olid parimad ka Läti meistrivõistluste LRC1 klassi arvestuses, vahendab uus.autosport.ee.

Eesti meistrivõistluste arvestuses saavutasid etapivõidu Cesises teisena lõpetanud Priit Koik / Kristo Tamm (Škoda Fabia Rally2 evo). Kahte Škodadel sõitnud võistluspaari jäi kaheksa kiiruskate järel lahutama 47,8 sekundit.

"Jään kindlasti oma kiirusega rahule. See on varasemalt näidatuga võrreldes samm edasi. Seda on autos tunda ja ka aegades näha, eriti sellisel kiirel rallil, kus usaldus legendi vastu peab olema 110 protsenti. Ralliga oleme väga rahul: väga vinge ja väga kiired teed," võttis Koik eduka võistluse viimase kiiruskatse finišis kokku.

EMV2 klassi poodiumile mahtusid veel Guntis Lielkājis/Vilnis Mikelsons (Mitsubishi Lancer Evo X) +3.53,14 ja Serhii Potiiko/Sergei Larens (Škoda Fabia Rally2-kit) +4.12,6.

Ainsa võistluspaarina klassis EMV1 startinud Karl Martin Volver/Annika Sõna pidid kahjuks võistluse Škoda Fabia Proto turbo probleemide tõttu katkestama neljandal kiiruskatsel.

EMV3 klassis pidasid terve ralli jooksul põnevat duelli Joosep Ralf Nõgene/Aleks Lesk (Renault Clio Rally3) ja Patrick Enok/Silver Simm (Ford Fiesta Rally3). Kui hooaja neljandal etapil Delfi Rally Estonial jäid kahe LightGrey meeskonnakaaslase duellis peale Enok/Simm, siis sel korral Nõgene/Lesk.

Kahe esimese vahe ei läinud nädalavahetuse jooksul kordagi suuremaks, kui 7,6 sekundit ja finišis oli see 4,6. "Kõik läks hästi ja paremini, kui ma arvasin. Väga äge madistamine oli jälle Patrickuga nagu ikka," sõnas Nõgene võistluse viimase jõuproovi finišis. Klassi kolmandad olid Tymoteusz Abramowski/Sebastian Wach (Ford Fiesta Rally3), kes jäid võitjatest 49,39 sekundi kaugusele.

Klassis EMV4, kus sai stardi neli võistluspaari, jõudsid võitjatena finišisse Mark-Egert Tiits/Jakko Viilo (Ford Fiesta Rally4). Kaheksast katsest seitse võitnute edu oli lõpuks teisena lõpetanud Kevin Lempu/Hendrik Kraavi (Ford Fiesta Rally4) ees 18,16 sekundit. Tiitsule/Viilole kuulus esikoht ka Estonian Junior Challenge arvestuses. Klassi kolmas koht võistluspaarile Can Alakoc/Ivo Pükis (Ford Fiesta Rally4) +1.10,44.

"Ma arvan, et oli edukas nädalavahetus, mis algas halva noodiga, kuna meil olid probleemid ja arvasime, et ongi ralli tehtud, saab koju ära minna. Õnneks oli üleöö hoolduspaus, Lempul olid samamoodi tehnilised probleemid ning saime samas sekundis sõita ralli algusest kuni lõpuni välja. Oli väga tasavägine ja ma arvan, et läks igati asja ette," võttis Tiits võiduga lõppenud võistluse kokku.

EMV5 klassis olid hooaja viienda võistluse parimad Allan Popov/Aleksander Prõttšikov. Uue auto Mitsubishi Lancer Evo X hooaja avastardi teinud eestlased ei võitnud küll ühtegi kiiruskatset, kuid edestasid ralli finišis lähimaid konkurente 7,2 sekundiga.

"Üldiselt oleme rahul ja isegi väga rahul. Esimene ralli selle autoga tehtud, ilusti lõpuni sõidetud ning väga hea tulemusega. Iga katsega läks aina paremaks. Auto on enam-vähem ühes tükis, välja arvatud üks küljekarp, kuid üldiselt oli äge. Kihvtid rajad on siin endiselt, oleme nüüd siin kolm aastat käinud. Teise ringi katsetel oli rohkem pidamist ja auto sõitis nagu asfaldi peal, hoia ainult peal ja selle suure raske autoga sai siin mõnusalt lasta," võttis Popov võiduga lõppenud hooaja avastardi kokku.

Klassi teine koht koduteedel sõitnud võistluspaarile Emīls Blūms/Didzis Eglītis (Mitsubishi Lancer Evo IX). Klassi kolmas koht kuulus legendaarsele Margus Murakale ja tema kaardilugejale Rainis Nagelile. Võitjatest jäid Audi S1 Protol sõitnud mehed maha 2.12,62.

Avakatsest EMV6 klassi juhtinud Taavi Niinemets/Esko Allika (BMW M3 E36) startisid viimasele katsele 14,5 sekundilises eduseisus, kuid kuna nende autol purunes rallit lõpetanud 14,72 km pikkusel katsel rehv, tähendas see lõpuks nappi 3,95 sekundilist klassivõitu võistluspaarile Markus Abramile/Rauno Rohtmetsale (BMW M3 E46 Compact).

"Üsna kiireks läks selle ralliga. Teisipäeval sai veel Rauno kõrvale kutsutud, vastus oli kohe jah, ja õnneks lõpuni ja väga hästi," sõnas ralli eel kaardilugejat vahetanud Abram viimase katse finišis.

Klassi kolmas koht kuulus võistluspaarile Markus Tammoja/Henri Ääremaa (BMW M3 E36). Võitluse kaks viimast kiiruskatset võitnud mehi jäi lõpuks võitjatest lahutama 19,02 sekundit.

Ainus klass, kus Eesti meistrivõistluste arvestuses esikoht koduteedel lätlastele jäi oli EMV7. Hooaja kolmanda etapivõidu võtnud Madars Dirinš/Gints Lasmanis (Honda Civic Type-R) edestasid lähimaid jälitajaid, kelleks olid Sander-Erik Tiits/Fredi Kostikov (Volkswagen Golf 2) 33,2 sekundiga. Klassi kolmas koht ekipaažile Henri Põld/Rait Jansen (Honda Civic Type-R) +1.32,03.

Klassis EMV9 ehk veoautode arvestuses võtsid Läti teedel hooaja esimese võidu Martin Kio/Toomas Tisson (GAZ-51). "Ma arvan, et täiesti rahule jään. Arvestades, et pool aastat pole sõitnud, siis tegelikult on väga hea tulemus ja domineerisime mõlemat päeva. Kõige lahedam katse oli viimane, see oli raju tulemine," võttis Kio eduka võistluse kokku.

Kui klassi esimest ja teist lahutas ralli kokkuvõttes ligi kaks minutit, siis teise ja kolmanda ekipaaži vahe jäi 97,38 katsekilomeetri järel 4,07 sekundit. Klassi teine koht läks võistluspaarile Martin Leemets/Allan Birjukov (GAZ-51) +1.48,40 ja kolmandad olid Veiko Liukanen / Toivo Liukanen (GAZ-51) +1.52,47.

EMV8 klassis Lätis startinuid ei olnud ja EMV Lada klassi ainsad osalejad ja lõpetajad olid Rauno Plado/Robin Mark (Lada VFTS).