Üllatusmees jõudis kõrgetasemelisel tenniseturniiril finaali

Popyrini jaoks on tegemist esimene ATP 1000 turniiri finaali. Seni on ta parimal juhul jõudnud neljandasse ringi. "See tähendab väga palju. Mõnikord tuleb iseendale õlale patsutada. Ma saan seda täna õhtul teha, kuid homme läheb töö edasi," sõnas austraallane pärast poolfinaali mängu.

Turniiri varasemas faasis lükkas Popyrin konkurentsist Hubert Hurkaczi (ATP 6), maailma kümnenda reketi Grigori Dimitrovi, 14. real paikneva Ben Sheltoni ning ka olümpiavõitja Tomas Machaci (ATP 39).

Viimase austraallane võidutses ATP 1000 tenniseturniiril 2003. aastal, kui endine maailma esireket Lleyton Hewitt tõstis ATP sarja kirkaima karika pea kohale Indian Wellsis.

Paralleelselt meeste turniiriga toimub naiste WTA 1000 turniir Torontos. Võitja selgitavad seal välja ameeriklannad Jessica Pegula (WTA 6), kes alistas poolfinaalis Diana Šnaideri 6:4, 6:3, ja Amanda Anisimova (WTA 132), kes sai jagu Emma Navarrost 6:3, 2:6, 6:2.