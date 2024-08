Eesti U-18 käsipallikoondis alustab EM-i finaalturniiri

Noortekoondisel on seljataga pikk ettevalmistus, kui lisaks ohtratele laagritele on osaletud ka mitmetel turniiridel. "Võrreldes jaanuarikuise alagrupiturniiriga on tuumik jäänud samaks. Koosseisust on puudu on toona väravas seisnud Averi Hännile. Poisid on mehistunud, aga nii on ka vastased ja seetõttu ei ole varasematest mängudest järelduste tegemine mõistlik," alustas koondise peatreener Toomas Heinla.

Eesti alagrupi vastasteks Slovakkias on Bosnia ja Hertsegoviina, Leedu ning Türgi. "Eesmärk on ikka alagrupis kõiki võita, kuid turniiri selles faasis on koos üsna ühesuguse mängutasemega võistkonnad ning lihtsaid vastaseid meie jaoks ei ole," jätkas kogenud loots.

"Läbi kahe laagri ning Balti mere turniiri saime ettevalmistuseks vajaliku koormuse, kuid loomulikult saaks alati rohkem teha. Nüüd tuleb kogu tehtud töö tulemuseks vormida. Õnneks on poisid suuremalt jaolt terved. Ettevalmistuse käigus kimbutanud lihasvigastused said terveks ravitud," lõpetas juhendaja.

Eesti U-18 koondise mängud finaalturniiril:

Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina, 12.08 kell 15:30

Eesti - Türgi, 13.08 kell 13:15

Leedu - Eesti, 15.08 kell 20:00



U-18 koondise koosseis:

Kristjan Heinla, Oskar Luks, Markus Leidsaar, Gregor Jegorov, Jaan-Paul Varik, Trivo Vaigurand, Aleksandr Vassiljuk, Jasper Arnover, Jaan Pirk, Marti Neudorf, Henri Markus Takkis, Andre Ansip, Kristofer Robin Soomets, Markus Arik, Jass Einassoo, Romet Nõgene, Reimo Säinas, Martin Kikkas, Hannes Karp, Boris-Kaspar Pani, Averi Hännile, Mikk Kaspar Piirsalu, Karlis Kalk, Kristofer Liedemann, Johannes Pertelson, Jaan Pirk, Mihkel Liiver, Kaspar Nurmet.

Treenerid Toomas Heinla, Aron Jaanis, Indrek Lillsoo