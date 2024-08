Tugevad tuuleiilid ei suutnud Soomeri võitu väärata

Sel nädalavahetusel sai Pärnus elada kaasa koduse motohooaja tippsündmusele - Estonian Grand Prixile. Tugevad tuuleiilid tegid võistlemise keeruliseks, see aga ei vääranud superbike'ide võistlusklassis Hannes Soomeri võitu.

Kui Hannes Soomer nahkkostüümi selga tõmbab, siis on õige motofänn loomulikult kohal, sest see on ju ainus võimalus, kui meie tippmees kodurajal oma suurepärast kiirust näitab. Kohal oli ka loomulikult kogu Soomerite võidusõiduperekond.

Superbike'ide stardi eel oli ainus küsimus, kui suure ülekaaluga maailmamees konkurente edestab? Võrdsed võimalused olid ainult enne rohelise tule süttimist ning soolosõidu lõpuks said mõned rivaalid suisa ringiga sisse.

Soomer võttis Superbike'i ja B1200 klassi ühissõidus kindla võidu, edestades teisena finišijoone ületanud lätlast Ivo Vinninšit 41,7 sekundiga.

"Kindlamana tunnen ennast hommikul, kui ma voodist üles tõusen. Taha ma ei vaadanud. Ma üritasin aega sõita, aga aeg mul ei õnnestunud," sõnas Soomer ERR-ile.

"Ühtlane kiirus püsis lõpuni. Eks see on ju alati eesmärk – sõita kiiresti nii kaua kui vähegi kannatab. Kui hakata turvama, et aeglaselt sõita, siis ei ole mõtet starti minna," lisas ta.

Uuel nädalal võistleb Soomer Hollandis, Saksamaa meistrivõistluste etapil.