Kapten pälvis juunioride EM-il 14. koha

Naisjuunioride seas krooniti Euroopa meistriks ungarlanna Fanni Szalai ajaga 20.20. Prantslannad Manon Laporte ja Lisa Lecompte kaotasid talle vastavalt kuue ja 15 sekundiga. Kapten jäi võitjale alla 53 sekundiga, mis andis eestlannale A-finaalis 14. koha.

"Ma ise ütleks, et tegin normaalse võistluse. Ujusin esimese pundi sabas välja ja rattale minnes hakkasin koos kolme tüdrukuga esimesi püüdma. Vahe oli napilt 15 m, kui esimesel ringil minu ees prantslane ja seejärel inglane kukkusid. Pääsesin ise üle noatera," rääkis Kapten.

"Esimene grupp oli sellega aga läinud, sest pidin uuesti hoo üles saama. Tulin teise vahetusalasse koos teise suure grupiga ja jooksin end kokkuvõtteks 14. kohale. Jooksuga olen enam-vähem rahul, sest mul oli päeva kuues jooksuaeg. Natuke jääb kripeldama, et mis siis kui jne, aga võtan kaasa pigem kõik positiivse ja teadmise et olen ,,peaaegu seal''. Vahel on õnne ja vahel mitte. Ma ütleks, et seekord mul pigem oli õnne, sest ma ei kukkunud."

Teistest Eesti naisjuunioridest sai Etriin Etverk B-finaalis 13. ja Mirtel-Madlen Siimar 24. koha, mis andis üldises pingereas kohtadeks vastavalt 43. ja 54.

Meesjuunioride hulgas tuli Euroopa meistriks portugallane Joao Nuno Batista ajaga 18.15. Teise koha sai prantslane Nils Serre Gehri (+0.09) ja kolmanda koha ungarlane Marton Kropko (+0.14).

Gregor Rasva võitis B-finaali, mis andis eestlasele kokkuvõttes 31. koha. Oskar Hein oli B-finaalis 21. ja Gert Martin Savitsch 28., mis andis üldarvestuses vastavalt 51. ja 58. tulemuse.

Eliitmeeste klassis oli parim itaallane Nicola Azzano ajaga 17.54, edestades kaasmaalast Euan De Nigrot ühe ja šveitslast Maxime Flurit kolme sekundiga. Johannes Sikk pälvis 42. koha ajaga 18.34 ja Armin Angerjärv 72. koha ajaga 19.47.

Eliitnaiste konkurentsis võidutses prantslanna Sandra Dodet ajaga 20.00. Hõbemedali pälvis sakslanna Marlene Gomez-Göggel (+0.04) ja kolmanda koha slovakitar Zuzana Michalickova (+0.08). Grete Maria Savitsch teenis 55. koha ajaga 21.49. Kuni 23-aastaste seas sai eestlanna 33. koha.

Juunioride teatevõistlusel pälvis võidu Prantsusmaa koondis ajaga 1:17.04. Hõbemedalid riputati kaela Itaalia (+0.24) ja pronksmedalid Poola triatleetidele (+1.16).

Eesti teatenelik koosseisus Gregor Rasva, Liis Kapten, Oskar Hein ja Etriin Etverk pälvisid koguajaga 1:19.40 üheksanda tulemuse. Seejuures oli Kapten oma vahetuse kiireim.

"Suutsime korrata eelmise aasta võistlust ja olla korralikult konkurentsis. Esikuuik oli lähedal, aga samas ka kaugel. Olen rahul," ütles koondisega kaasas olev treener Marko Albert.