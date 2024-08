U-16 poiste korvpallikoondis alustas EM-il kindla võiduga

Eesti alustas mängu rabedalt, kui esimene veerandaeg kaotati 22:23. Teisel poolajal saadi aga kaitses asjad pidama, lastes vastastel visata vaid 9 punkti. Teisel poolajal domineeris Eesti juba mängu ning lõpptulemuseks jäi kindel võit, vahendab Basket.ee.

Austria tabas kaheseid vaid 18,9-protsendilise tabavusega, samuti võitis Eesti lauavõitluse 61:32. Eesti poolelt tegi Roman Avdejev vaid 15 minutiga võimsa kaksikduubli, visates 12 punkti ja võttes 13 lauapalli. Jesper Roman lisas 13 punkti.

Peatreener Brett Nõmm oli vastane eestlastele ebamugav. "Kui tavaliselt eestlased on lühem võistkond, siis seekord olime ise pikem võistkond ja jäime agressiivsuse ja üks-üks kaitsega hätta alguses," selgitas juhendaja.

"Teisel veerandajal suutsime kaitses parandada ennast, vastased viskasid ainult 9 punkti, aga rünnak oli endiselt rabe. Õnneks kolmandal veerandil suutsime eduseisu suurendada ja siis neljandal kontrollisime rahulikult lõpuni. Head meelt teeb kindlasti see, et me selle võidu suutsime ära võtta, murelikuks teeb ründemäng. Suures plaanis algus on tehtud, loodetavasti nüüd esimene rabistamine ja muretsemine on poistel üle läinud ja näitame järgmistel päevadel juba paremat mängu," lisas Nõmm.

Järgmine kohtumine on Eesti koondisel pühapäeval Ukrainaga.