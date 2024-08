Kristo Heinmann võitis veteranide MMil teisegi hõbemedali

Orienteerumise veteranide MM-võistlused lõppesid tavarajaga ühel Turu saarestiku tuhandetest skääridest rohkete avakaljudega tehnilisel maastikul.

Eestlased ei jäänud medalita ka selles distsipliinis, sest oma teise hõbeda teenis südi jooksuga Kristo Heinmann (OK Värska Peko) klassis M35.

Raja linnulennuliseks pikkuseks selles klassis oli 12,5 km ja ülekaalukalt kõige kiiremini läbis selle lühirajalgi võidukas olnud soomlane Fredric Portin. Tema võiduajaks oli 1:10.20, Heinmanni kaotuseks võitjale kujunes 4.16 ning pronksi teeninud norralasel Björn Fjeldbo Ekebergil 7.18.

Heinmann ütles, et teine medal tuli kõva kannatuse tulemusena. "Eks annab tunda, et nädala aega on siin juba võisteldud. Kivid ja kaljud vahelduvad maastikul pidevalt väikeste soodega - see lõhub ühtlast jooksurütmi ning väsitab väga efektiivselt. Üldiselt olen oma sooritusega rahul, sain täna väga hea raske treeningu, mis sobis hästi ettevalmistusena enne peatseid Euroopa meistrivõistlusi Ungaris," sõnas eestlane.

Esikümnesse jõudsid eestlastest veel Peeter Pihl, kes oli klassis M40 seitsmes ja Andreas Kraas, kes oli klassis M45 üheksas.