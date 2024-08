Soomer võidutses Estonian GP Superbike'i kvalifikatsioonis

Ajalooliste vormelite Eesti karikavõistluste viienda etapi võitis kuni 1,3-liitrise mootori töömahuga Eastern klassis Sten Suban (Estonia 23), kes 12 ringi kestnud pingelise võidusõidu finišis edestas Kalev Nurmikut (Estonia 21) 0,07 sekundiga. Kolmas koht kuulus lätlasele Italo Alšinsile.

"Stardis õnnestus mul Nurmikut edestada, kuid tegin käiguvahetusvea ja ta pääses mööda," rääkis Suban. "Tuli hakata püüdma. Nii me siis võitlesime, kord üks ees, siis teine. Võimalik, et rehvid hakkasid ülekuumenema, auto libises päris palju ja oli ka tunda, et kütust oleks pidanud rohkem tankima."

Vormel Mondialis kuulusid kaks kõrgemat kohta lätlastele, parim oli Andris Grikis, teine Raitis Murnieks. Parima eestlasena lõpetas kuni 1,6-liitrise mootoritöömahuga vormelite klassis Taavi Kuul kolmandana. Kõigi kolme sõiduvahendiks oli Estonia 21.

"Auto ei olnud päris see, mis ta võinuks. Päris head sõidutunnet ja rütmi ei tekkinud," sõnas Kuul. "Ringiaeg ei olnud otseselt halb, aga saanuks olla parem."

Superbike klassi kvalifikatsiooni võitnud Hannes Soomer (BMW) soovis oma aasta ainsal Eesti võistlusnädalavahetusel veidi rohkem mootorratast testida, kuid haigus muutis algseid plaane.

"Siiski tundub, et saime nendest elektrivigadest jagu, mis mind viimasel IDM-etapil Schleizis tüütasid. Mootorratas töötab, 1.12,884 kvalifikatsioonis suhteliselt vana rehviga on hea aeg, kõik tundub väga hea täna," rääkis Soomer.

"[Laupäeval] proovime mingeid asju järgmise nädalavahetuse Asseni sõiduks, parandada mootorrattal neid omadusi, mida Assenis vaja on. Mingid seadistuse muudatused, 10-12 ringi on selle kontrollimise jaoks väga hea aeg. Loodan ainult, et peab kuiva, sest vihmaga on tüütum nii mulle kui pealtvaatajatele," lisas Soomer.

Superstock 600 klassis sõitis kiireima aja Hugo-Brent Freimann (Yamaha). B1200 klassi kvalifikatsiooni võitis lätlane Davis Briedis (BMW), C1200 klassi kiireim oli lätlane Edgars Kruminš (BMW), C600 klassis stardib parimalt stardikohalt Brandon Blank (Yamaha).

Teiste autoklasside reedesed parimad: eestlane Romet Reisin (klass BMW 325 Cup, auto BMW 325i) ja soomlased Nestori Virtala (Formula Open Finland, Tatuus F4), Petri Haavisto (BMW Xtreme, BMW 325i), Miio Nurminen (V1600, Kia Ceed), Leevi Rajavuori (V1600 Cup, VW Lupo GTI) ja Emil Westman (V8 Thunder, Chevrolet Camaro).

Võistlus jätkub Porsche Ringil laupäeval kell 10.00. Pühapäeval uuendatud ajakava järgi võistlussõite ei toimu.

Autodele on FeltCar Estonian Grand Prix Soome meistrivõistluste ja Eesti karikavõistluste etapp, mootorratastele Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp.