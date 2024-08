Keilas stardib laupäeval rahvarohke ultrajooksuvõistlus

Keilas antakse laupäeval lähe kuuendale Heavy Metal Ultrale, kuhu on end kirja pannud üle saja jooksja. Millal võistlus lõpeb, pole teada.

Kui võistluse start antakse Keila terviseradade alguses asuva parkla juures laupäeva hommikul kell 10, siis võistluse formaadist (nn backyard ultra) tulenevalt pole teada, millal see läbi saab. Nimelt joostakse 6,706 kilomeetri pikkusel ringil nii kaua, kuni ringi läbib määruste päraselt viimane sportlane. Jooksjatel on ringi läbimiseks aega üks tund. Igal täistunnil antakse start uuele ringile. Ehk mida kiiremini jooksja ringi läbib, seda rohkem saab ta enne uut starti puhata.

Selle aasta HMU-le on ennast kirja pannud rekordarv osalejaid - 104. Lisaks Eestile on osalejaid Soomest, Poolast, Leedust, Inglismaalt, Islandilt, Ukrainast, Lätist, Itaaliast ja Ungarist.

Osalejate isiklike rekordite edetabeli tipus on Ritvars Kalninš Lätist ja Szilard Fodor Ungarist 64 ringiga, Patryk Świętochowski Poolast 63 ringiga, Eesti juurtega Islandi esindaja Mari Järsk 57 ringiga ning Eesti selle formaadi edukaim jooksja ja riigi rekordi omanik Hannes Veide 55 ringiga. Jooksu formaadist tulenevalt saab võitja head tulemust teha vaid tänu tugevatele konkurentidele.

Senised HMU võitjad: 2019 Hannes Veide (32 ringi) ja Liina Kesamaa (25), 2020 Hannes Veide (46) ja Liina Kesamaa (23), 2021 Hannes Veide (55) ja Laura Komp (20), 2022 Szilard Fodor (28) ja Blanca Bunt (18), 2023 Ritvars Kalninš (40) ja Mari Järsk (39). Peaaegu kõik võitjad on stardinimekirjas ka sel korral - ainsa erandina jääb eemale Blanca Bunt.

2024. aasta HMU on ka Eesti 15-liikmelise koondise kvalifikatsioonivõistlus võistkondlikuks maailmameistrivõistluseks, mis peetakse virtuaalvõistlusena oktoobrikuus.

Formaadi autor on Gary Cantrell, kes alates 2012. aastast peab oma kodus USAs Tennessees võistlust nimega Big's Backyard Ultra. Seal on 2023. aastal püstitatud ka maailmarekord, mis 108 ringiga (724 km) on USA ultrajooksja Harvey Lewisi nimel. Seega joosti tol aastal järjest neli ja pool ööpäeva.