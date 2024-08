Keila ultrajooksul oli pühapäeva lõunaks jäänud rajale veel seitse vaprat

Keilas anti laupäeval lähe kuuendale Heavy Metal Ultrale, kuhu on end kirja pannud üle saja jooksja. Neist oli pühapäev keskpäevaks jäänud võistlusrajale seitse, kuus meest ja üks naine. Millal võistlus lõpeb, pole teada.

Võistluse start anti Keila terviseradade alguses asuva parkla juures laupäeva hommikul kell 10. Tulenevalt võistluse formaadist (nn backyard ultra) tulenevalt pole teada, millal see läbi saab. Nimelt joostakse 6,706 kilomeetri pikkusel ringil nii kaua, kuni ringi läbib määruste päraselt viimane sportlane. Jooksjatel on ringi läbimiseks aega üks tund. Igal täistunnil antakse start uuele ringile. Ehk mida kiiremini jooksja ringi läbib, seda rohkem saab ta enne uut starti puhata.

Selle aasta HMU-le pani ennast kirja rekordarv osalejaid - 104. Neist starti tuli 102. Lisaks Eestile on osalejaid Soomest, Poolast, Leedust, Inglismaalt, Islandilt, Ukrainast, Lätist, Itaaliast ja Ungarist.

Esimesel võistluspäeval said 14 vaheaega ehk kokku 93,884 kilomeetrit kirja 40 jooksjat, 35 meest ja 5 naist. Kõik nad läksid südaööl ka 15. ringi starti. Nende seas on kuus seniste HMU võistluste võitjat: Hannes Veide, Liina Kesamaa, Laura Komp, Szilard Fodor, Blanca Punt, Ritvars Kalninš.

Teise võistluspäeva ehk pühapäeva keskpäevaks oli rajale jäänud veel seitse jooksjat, kes olid läbinud 26 ringi ehk 174,356 kilomeetrit. Viis neist startisid ka 27. ringile.

Meestest on lisaks kolmekordsele HMU absoluutvõitjale ja 55 ringiga Eesti tipptulemust hoidvale Hannes Veidele saanud 26. ringi kirja eestlastest veel Reigo Lehtla, lätlastest Ritvars Kalninš ja Aivars Bondars, austerlastest Michael Sitarek ja soomlastest Visa Kivinen. Neist Bondars ei läinud 27. ringile.

Ainsa naisena sai 26 ringi kirja ja jättis esikoha Keilasse Liina Kesamaa, kes võitis naistest HMU neljandat korda. 2019. aastal läbis ta 25 ja 2020. aastal 23 ringi.

Naistest sai teise tulemuse Blanca Punt (25 ringi - 167,65 km) ja kolmanda tulemuse Gerli Taumann (18 ringi - 120,708 km).

Liina Kesamaa. Autor/allikas: HMU.

Enne võistlust

Osalejate isiklike rekordite edetabeli tipus on Ritvars Kalninš Lätist ja Szilard Fodor Ungarist 64 ringiga, Patryk Świętochowski Poolast 63 ringiga, Eesti juurtega Islandi esindaja Mari Järsk 57 ringiga ning Eesti selle formaadi edukaim jooksja ja riigi rekordi omanik Hannes Veide 55 ringiga. Jooksu formaadist tulenevalt saab võitja head tulemust teha vaid tänu tugevatele konkurentidele.

Senised HMU võitjad: 2019 Hannes Veide (32 ringi) ja Liina Kesamaa (25), 2020 Hannes Veide (46) ja Liina Kesamaa (23), 2021 Hannes Veide (55) ja Laura Komp (20), 2022 Szilard Fodor (28) ja Blanca Punt (18), 2023 Ritvars Kalninš (40) ja Mari Järsk (39). Kõik võitjad on stardinimekirjas ka sel korral.

2024. aasta HMU on ka Eesti 15-liikmelise koondise kvalifikatsioonivõistlus võistkondlikuks maailmameistrivõistluseks, mis peetakse virtuaalvõistlusena oktoobrikuus.

Formaadi autor on Gary Cantrell, kes alates 2012. aastast peab oma kodus USAs Tennessees võistlust nimega Big's Backyard Ultra. Seal on 2023. aastal püstitatud ka maailmarekord, mis 108 ringiga (724 km) on USA ultrajooksja Harvey Lewisi nimel. Seega joosti tol aastal järjest neli ja pool ööpäeva.