19-aastane britt tuli sportronimises olümpiavõitjaks

Reedel peeti nii bouldering'u kui raskusronimise ehk lead'i finaalid ning Roberts kogus esimesel alal võimalikust sajast punktist 63,1, jõudes kahel rajal tipunukini. Bouldering'is näitas parimat vormi aga jaapanlane Sorato Anraku, kes kogus 69,3 silma, teisel kohal läks raskusronimisele vastu ameeriklane Colin Duffy, kes teenis 68,3 punkti.

Raskusronimises jäi aga nii Anraku kui Duffy sooritused kahvatuks, jaapanlane teenis vaid 76,1 punkti ning ameeriklane üldse 68,1.

See avas aga ukse Robertsile, kes teenis köiega ronimises 92,1 silma ning kokkuvõttes 155,2, millest piisas, et teenida ajaloo esimene kombineeritud ala olümpiavõit. "Mul ei ole ausalt öeldes sõnu, ma ei tea, kas see kunagi mulle kohale jõuab," sõnas 19-aastane üllatusvõitja.

"Ma olin juba hõbedaga rahul, istusin seal täiesti rahulolevalt ja siis sain teada, et võitsin hoopis kulla. Milline imeline hetk!" sõnas Roberts.

Anraku jäi kokkuvõttes 145,4 punktiga teiseks, pronksi napsas aga austerlane Jakob Schubert, kes kogus 139,6 punkti. Duffy jäi 136,4 silmaga esimesena medalist ilma.

Tokyos olümpiavõitjaks tulnud hispaanlane Alberto Gines Lopez ning Tšehhi ronimistäht Adam Ondra ebaõnnestusid bouldering'us täielikult ning ei suutnud köiel vahet tasa teha - Ondra jäi 120,1 punktiga kuuendaks, Gines Lopez 116,2 silmaga seitsmendaks.

Naiste kombineeritud ala finaal peetakse laupäeval.