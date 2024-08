Nädalavahetusel selgub Pärnus rannajalgpalli Eesti meister

Liidrina läheb Meistriliiga teisele etapile vastu SK Augur Enemat/Coolbet, kel õnnestus avanädalavahetus läbida puhaste paberitega ning teenida liigatabelisse üheksa punkti.

Meeskonnale järgneb kuue silmaga Nõmme BSC Olybet ning valitsev Eesti meister BSC Thunder Arvutitark läheb viimastele mängudele vastu kolmandalt positsioonilt, olles kogunud kolm punkti. BSC Pärnu Tervis koduses liigas punktiarvet avanud ei ole ning paigutub tabelis neljandale reale.

Iga meeskonna jaoks on laual veel üheksa punkti, sest turniiri süsteem näeb ette, et kõik võistkonnad mängivad omavahel korra läbi, mis tähendab, et meeskondi ootab ees kolm mängu. Etapi avakohtumises lähevad vastamisi BSC Thunder Arvutitark vs. Nõmme BSC OlyBet, kes panevad palli mängu laupäeval kell 11.30. Pühapäeval algab mängupäev kell 12.00.

Kõik Meistriliiga mängud peetakse Pärnus Düün rannakus. Sissepääs mängudele on tasuta.