Heinmann võitis veteranide MM-il lühirajal hõbemedali

Eestlaste medalilootused täitusid ka selles distsipliinis, pärast Kairi Tuulmägi pronksi sprindirajalt tõi lühirajal kastanid tulest välja Kristo Heinmann (OK Värska Peko) kõige nooremate veteranide klassis, kus võistlevad 35-39 aastased mehed.

Linnulennult 5,1 kilomeetri pikkuse raja läbimiseks kulus tal aega 32 minutit ja 38 sekundit. Sellest kiirem oli ainult soomlane Fredric Portin, kes edestas Heinmanni 45 sekundiga ja tuli M35 klassi maailmameistriks. Kolmandaks tulnud rootslane Kent Ohlsson kaotas võitjale 54 sekundit.

Heinmann ütles, et tehniline Soome kaljumaastik on alati tõsine väljakutse. "Võtsin seda väga tõsiselt. Päris veatut jooksu teha ei õnnestunud, kui mitmed väikesed vead kokku lüüa, siis on selge, et puhta jooksuga olnuks täna olnud võimalik võtta ka kuldmedal. Aga muidugi on mul väga hea meel ka hõbeda üle, sest konkurents oli tihe - 16 sekundit nõrgem aeg oleks mu juba medalita jätnud," sõnas eestlane.

Esikümnesse jõudsid eestlastest veel: Heino Mardiste 6. klassis M85, Anne Arold 7. klassis N70, Marje Viirmann 7. klassis N60 ning Peeter Pihl 6. klassis M40.