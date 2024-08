Meeste võrkpallikoondis kontrollib vormi Vassiljevi juhendatava Läti vastu

Mehed pidid eelmisel nädalal ühe kontrollkohtumise Belgiaga, kellest saadi jagu 3:1. Teine kohtumine Belgiaga jäi ära, sest vastaste ridades oli väga mitmeid haigestujaid. Nii jäävadki Läti kohtumised viimasteks enne valiksarja.

Peatreener Alar Rikberg tahab lõunanaabrite juures näha võitluslikkust ja loodab parandada mängulist valmisolekut. "Loodan saada kaks tugevatasemelist ja võitluslikku mängu, see on eesmärk number üks. Kõik mehed seekord võib-olla mänguaega ei saa, aga võib-olla ka saavad, sõltub, kui pikaks mängud lähevad," rääkis juhendaja.

"Oleme kokku leppinud, et minimaalselt teeme mõlemal päeval neli geimi. Teine eesmärk on teha koosseisu osas lõplik otsus, sest pärast neid kohtumisi peaks olema selge, kellega valikmängudele vastu läheme," lisas Rikberg.

"Läti peaks olema meile hea proovikivi, tundub, et nad on üsna heas seisus, sest pidasid kaks kohtumist tšehhidega ja said 2:3 kaotuse ja 3:2 võidu. Meie enda mänguline pool on veel veidi rabe trennides ja selle parandamiseks me Lätti lähemegi. Kogu ettevalmistuse tsükkel on ehitatud selle järgi, et meil tuleb kaks tähtsat mängu nädalase vahega. Peame olema heas mängulises, mentaalses ja füüsilises seisus just konkreetseteks hetkedeks," sõnas peatreener.

"See on väga erinev olukord näiteks EM-finaalturniirist, kus vahepeal tuli mängida kolmel päeval järjest. Seda, kuidas meie vormi sättimine õnnestub, näeme siis, kui need peetud on. Aga üldised näitajad, oskused, tehniline ja füüsiline pool on sellises seisus nagu hetkel peaks olema. Murekoht on mänguline pool ja see paistab silma ka trennnis, samas on meil kaks nädalat veel aega ja hetkel liigume õiges suunas," Rikberg.

Riias kohtutakse Rainer Vassiljevi juhendatava Läti meeskonnaga reedel kell 20.00 ja laupäeval kell 19.00. EM-valikmängud peab koondis Kalevi spordihallis, kui 17. augustil mängitakse Iisraeliga ja 24. augustil Horvaatiaga. Järgmised valikmängud toimuvad 2025. aastal.

Eesti meeskonna koosseis mängudeks Lätiga:

Sidemängijad: Robert Viiber, Renet Vanker, Aleksander Eerma

Diagonaalründajad: Renee Teppan, Markus Uuskari

Nurgaründajad: Märt Tammearu, Robert Täht, Albert Hurt, Valentin Kordas, Timo Ander Lõhmus, Karli Allik

Temporündajad: Andri Aganits, Alex Saaremaa, Marx Aru, Henri Treial

Liberod: Silver Maar, Alari Saar