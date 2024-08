Olümpiakoondislased on uutes, kuid samavõrd kindlates kätes

"Kui ma ikkagi spordimeditsiini oma erialaks valisin, siis kohe oli see unistus, et ühel hetkel ma tahaks siia jõuda. Või eesmärk isegi. Ma ei arvanud, et see juhtub nii kiiresti kui see nüüd juhtunud on," tunnistas Raudsepp ERR-ile.

Spordimeditsiini Sihtasutuses igapäevaselt töötaval Kaileen Raudsepal on mitmekülgne spordialane taust. Ta tegeles iluuisutamisega ja sai ka treeneri-kogemuse. Erialase hariduse omandas Raudsepp Tartu ülikoolis, kuid akadeemilistele õpingutele lisaks hindab ta iseäranis praktilisi kogemusi.

"Kui ma lõpetasin meditsiini, siis ma kaks aastat ei teadnud üldse, mis eriala päriselt valida. Nii et ma töötasin erakorralise meditsiini osakonnas kaks aastat. Ja ma pean ütlema, et ma olen ülimalt õnnelik, et see niimoodi läks, sest et see andis mulle päris korraliku kogemustepagasi," selgitas Raudsepp.

"Enesekindluse teha otsuseid, sest see töö on seal väga intensiivne, väga mitmekülgne. Sai nii vigastustega kui ka erinevate sise-meditsiini probleemidega tegeleda ja ma arvan, et tänu sellele minu residentuuri-õpingud läksid ka natukene lihtsamalt. Ja üldse olen ma natukene parem arst."

Lisaks arstidele kuuluvad olümpiakoondise meditsiinilisse personali füsioterapeut ja spordipsühholoog.