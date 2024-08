Läti teedel asub Eesti meistrivõistluste punkte püüdma 46 rallipaari

Reedel antakse Cesises start Terminal autoralli Eesti meistrivõistluste viiendale etapile klassidele EMV1 kuni EMV8 ja Estonian Junior Challenge. Klassile EMV Lada on eesootav etapp neljas ja veoautode klassi EMV9 võistlejad on stardis kolmandat korda.

Lisaks Eesti meistrivõistlustel osalejatele on Cesises stardis ka Läti autoralli meistrivõistluste ning Läti ja Leedu rallisprindi etapi osalejad. Võistlejaid ootab kahe võistluspäeva jooksul ees kaheksa kiiruskatset ja 97,06 katsekilomeetrit.

Stardirivi avavad EMV1 ja EMV5 klassi liidrid Emils Blums / Didzis Eglitis (Mitsubishi Lancer Evo IX). Eestlastest saavad esimesena startida EMV2 klassi liidrid Priit Koik / Kristo Tamm (Škoda Fabia Evo), kelle järel saavad lähte Karl Peder Nordstrand / Joern Norum Listerud (Škoda Fabia SRT Proto), kellega eestlastel möödunud aastal Paide rallil väga põnev duell oli ja millest Koik / Tamm võitjana väljusid.

"Otsustasin Cesisesse võistlema minna, sest prooviks ikkagi aasta kokkuvõttes head punktid kokku saada," sõnas Koik. "Kui noored teevad ilma maailmas, siis meie püüame kohalikus rallisarjas silma paista, kus meil on omad konkurendid. Karl on kindlasti kiire sõitja ja nägin Rally Estonial, et ta on kiirust veelgi juurde saanud. Temaga oli meil eelmine aasta põnev duell Paides ja ta võitis möödunud aastal Cesises."

Koik lisas, et Lätis on eesmärgiks võit. "Alla selle pole mõtet ralliga tegeleda. Kuulsin, et nädalavahetuseks lubab sinna piirkonda tormi, mis võib veel kaarte segama hakata, nii et vaatame, mis juhtuma hakkab."

EMV3 klassi punktiliidritena saavad Lätis numbri all 4 rajale Rally Estonial väga kiiret sõitu teinud Patrick Enok / Silver Simm (Ford Fiesta Rally3), kellele on oma klassis hooaja viiendal etapil konkurentsi pakkumas viis võistluspaari. Hooaja neljanda stardi teevad Karl Martin Volver / Annika Sõna (Škoda Fabia Proto) ja esimese möödunud hooaja EMV5 klassi pronksi mehed Allan Popov / Aleksander Prõttšikov, kes sel korral stardis Mitsubishi Lancer Evo X-ga.

EMV4 klassis ei ole Lätis stardis küll meistrivõistluste liidrit Jaspar Vaherit, kuid lisaks Kevin Lempule / Hendrik Kraavile on eestlastest veel stardis Mark-Egert Tiits / Jakko Viilo ja Hugo Arendi / Gabriel Müürsepp, kes kõik võistlemas Ford Fiesta Rally4 autodel. Lempu ja Tiits võistlevad lisaks EMV4 klassile ka Estonia Junior Challenge arvestuses.

EMV6 klassis on hooaja viiendale etapile startimas 11 võistluspaari eesotsas klassi liidrite Markus Abrami / Rasmus Vesilooga (BMW M3 E46 Compact). EMV7 klassis, kus starti tulemas viis võistluspaari on koduteedele klassi liidritena startimas lätlased Madars Dīriņš / Gints Lasmanis (Honda Civic Type-R EP3).

EMV9 ehk veoautode hooaja kolmandale etapile startimas kuus võistluspaari ja klassi liidritena tulevad starti Veiko Liukanen / Toivo Liukanen (GAZ 51). EMV8 klassi ainsad võistlejad on Cēsise rallil Albert Pärtelson / Karl Küttim (Honda Civic) ja EMV Lada klassis Rauno Plado / Marko Kaasik (Lada VFTS).

"On väga positiivne, et esialgu võistluskalendrisse kuulunud Võru Rally ära jäämisel õnnestus asemele leida asendus etapp Cesises ning meistrivõistluste arvestuses saab hooajaks planeeritud etappide arv sõidetud. Oleks lootnud Eesti võistlejate suuremat osavõttu Cesise rallist, aga eks tuleb ka mõista, et sportlased, kes tervet hooaega kaasa ei sõida, teevad võistluste osas oma valiku. Loodame neid siis stardis näha Humus Paide Rallil ning oktoobris Saaremaal. Usun, et ralli üldvõidu peale tuleb tihe heitlus ning eestlastel on siin head võimalused seekord võidukarikas Eestisse tuua," sõnas Eesti Autospordi Liidu rallikomitee juht Janno Siitan.

Cesise ralli pidulik avamine toimub reedel, 9. augustil kell 18:00 Vienībase väljakul. Õhtu jätkub kahe kiiruskatsega, mille jooksul läbitakse 21,74 katsekilomeetrit. Laupäeval läbivad võistlejad kuus kiiruskatset ja 75,32 katsekilomeetrit. Võistlusest teeb otseülekande ka Delfi. Piletiinfoga saab tutvuda aadressil bilesuserviss.lv.