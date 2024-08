Jüri Vips saab ookeani taga uue võimaluse

Mõne päeva pärast 24-aastaseks saav Vips debüteeris IndyCaris möödunud aastal, kui tegi kaasa kahel etapil, saavutades Portlandis 18. ja Laguna Secas 24. koha.

"Olen võistkonnale väga tänulik selle võimaluse eest. Kuigi ma pole terve aasta vormeli roolis istunud, siis usun, et mullu Portlandis ja Laguna Secas saadud kogemused aitavad mul kiiresti kohaneda," rääkis Vips võistlussarja kodulehe vahendusel.

RLL Racingu kaasomanik Bobby Rahal vihjas, et eestlane võib võistkonna ridadesse jääda kauemaks kui üheks etapiks.

"Meil on mitmel põhjusel heameel, et saame Jürile Portlandis kaasa elada. Esiteks näitas ta eelmisel aastal nii Portlandis kui ka Laguna Secas, et tal on piisavalt kiirust. Ta on tänavu saanud palju kogemusi simulaatoril, mis on aidanud meil õppida hübriidsüsteemi paremini tundma. Seetõttu on meil suur rõõm teda premeerida. Loodetavasti toob see talle kaasa rohkem võidusõite RLL-i värvides," ütles Rahal.

RLL Racingut esindavad Portlandis veel ameeriklane Graham Rahal, brasiillane Pietro Fittipaldi ja taanlane Christian Lundgaard. Vips sõidab sel etapil numbri all 75.

Portlandi etapp leiab aset 23.-25. augustil.